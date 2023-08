Débora Falabella surge com o marido e o ex em fotos

Atriz Débora Falabella abre álbum de fotos e mostra boa relação entre o amado, Fernando Fraiha, do ex-marido, pai de sua filha, e a atual dele

A atriz Débora Falabella usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos de seus últimos dias de trabalho e momentos de descanso. Na última quarta-feira, 16, a artista publicou cliques ao lado de amigos.

Intérprete de Irene na novela das nove da Globo, Terra e Paixão, mostrou que mantém uma boa relação com o pai de sua única filha, Nina, de 14 anos, e o ex-marido Chuck Hipolitho. Nas fotos, publicadas em seu perfil no Instagram, o marido da famosa, Fernando Fraiha, também aparece. Débora também posou com a atual mulher de Chick, Luísa Matsushita.

"Uns momentos dos últimos dias entre Rio e SP. Trabalho com alegria. Encontros em casa e conversas de aeroporto", escreveu Falabella na legenda da publicação."Saudades de tu menina Débora", disse Isis Valverde nos comentários da postagem. "Amo", declarou Paolla Oliveira.

Débora Falabella e Chuck foram casados por cinco anos e se separaram em 2013. No casamento de Débora e Fernando, em novembro de 2022, Chuck estava entre os convidados. Famosas como as atrizes Andréia Horta, Adriana Esteves, Mariana Ximenes e Bianca Comparato também estiveram presentes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Falabella (@deborafalabellaoficial)

Tata Werneck posa com Débora Falabella e brinca

Recentemente, a apresentadora do Lady Night e atriz Tata Werneck usou as redes sociais para publicar registros divertidos ao lado de sua amiga de elenco, Débora Falabella. As duas estão na novela das nove da Globo, Terra e Paixão, e vivem as irmãs Anely e Lucinda.

Em seu perfil no Instagram, a humorista compartilhou as fotos dentro da caixa da Barbie ao lado das amigas, Falabella e Renata Gaspar, que vive Mara no folhetim. Na legenda, Tata brincou: "Barbie mãe cansada, Barbie ponte aérea e Barbie meu cartão foi clonado", escreveu ela, fazendo os seguidores se divertirem.