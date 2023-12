Déa Lúcia parte para o ataque e dá beijão em galã no Domingão: ‘Ela pode’

Fazendo jus à sua 'fama de beijoqueira', Déa Lúcia não resiste à tentação e repete beijo com ator durante o Domingão com Huck; veja vídeo

Dona Déa Lúcia, conhecida como ‘beijoqueira’, mostrou que sua fama não é à toa durante sua participação no 'Domingão com Huck' deste domingo, 31. A mãe do humorista Paulo Gustavo não resistiu à tentação e surpreendeu ao pedir para repetir um beijo com um galã, o ator Samuel de Assis, que aceitou o selinho durante o programa.

Figura carimbada na atração de Luciano Huck, Dona Déa explicou o motivo por trás do beijão: “A gente tem que fazer aquilo que a gente tem vontade e que repita o ano que vem inteiro, não é isso aí?”, ela perguntou para a plateia sobre suas resoluções de ano novo. Na sequência, a cantora intimou o ator: “Então Samuel, levanta!”, pediu.

Samuel não apenas se levantou, como também ajoelhou para receber o beijo de Dona Déa. Assim que protagonizaram um selinho, todos vibraram com a cena. Luciano então questionou o que deveria fazer com a ousadia da cantora e Lívia Andrade opinou: “A gente não faz nada, a gente deixa porque ela pode”, disparou.

A DONA DÉA COM O TIME TODO NO ATAQUEEEEEE!!!! Fala aí, @samuel_deassis!!!!! ❤️ #Domingãopic.twitter.com/UtHOaSpqxh — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 31, 2023

É válido lembrar que eles já trocaram beijos no palco do programa em julho deste ano. Na época, Dona Déa até se emocionou: "Eu beijo melhor que a personagem que está fazendo com você. E até pedi para fazer uma novela para você ser meu par. Já pensou? Uma velha gostosa e foguenta. Estou toda tremendo gente, com esse homem lindo”, brincou.

Além disso, a mãe do humorista já distribuiu beijos em outros atores da emissora. Em seu antigo quadro chamado ‘Varanda da Dé’, ela protagonizou um beijão com o ator Maicon Rodrigues, e, logo depois, deu um selinho em Cauã Reymond, que brincou com a ousadia dela: “Rolou um beijo a três!”, disse o ator. Poderosa, né?

Dona Déa entrega colega de programa:

Um momento divertido bombou logo no início do Domingão exibido neste domingo, 31. É que Luciano Huck apresentou os convidados da atração quando foi "bajulado" por um dos participantes. Trata-se do humorista Rafael Portugal, que cobriu o comandante de elogios. "Você é de fato um dos maiores desse país, quiçá do mundo. E ainda é muito bonito", disse.

Depois, o apresentador ainda quis saber de dona Déa se ela achou justa a indicação de Portugal ao Melhores do Ano de melhor humorista. Ela respondeu a pergunta e ainda entregou um segredo dos bastidores. É que ela considera Rafael o 'protegido' de Huck; clique aqui e veja a declaração completa de Dona Déa.