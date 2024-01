De volta ao Brasil, Jussara Calmon dá detalhes de fantasia do Carnaval; confira

Em entrevista à CARAS Brasil, Jussara Calmon falou um pouco sobre sua ligação com o Carnaval carioca e preparação para mais uma festa

Ícone da pornochanchada brasileira, a atriz Jussara Calmon está de volta ao Brasil para curtir mais um Carnaval. Atualmente morando na Noruega, a artista ficou três anos longe da festa carioca, a qual ela é apaixonada. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou detalhes da preparação para o evento anual.

"Carnaval é a minha essência, eu amo! Sou do tipo de pessoas que passa o ano todo esperando fevereiro chegar, porque tem o carnaval. Comecei muito novinha na Sapucaí e saia em várias escolas no início", disse ela, que neste ano vai desfilar pela primeira vez na Vila Isabel.

Jussara conta que por anos manteve uma amizade com o carnavalesco Paulo Barros e sempre desfilou na Beija-Flor, mas desta vez decidiu acompanhar o amigo em sua nova jornada. "Acabei ficando fixa na Beija-Flor, onde desfilei por 40 anos consecutivos, até chegar a pandemia. E as coisas mudaram bastante, não só por conta dos perigos do vírus, mas também na estrutura administrativa da escola também", disse.

"Foi quando fiquei um tempo fora do carnaval do Rio de Janeiro e então começamos essa conversa eu e o Paulo, aguardando apenas a oportunidade, que chegou agora. Estive aqui em julho, sentamos conversamos e acertamos tudo. E estou muito contente", declara ela, que já viveu um affair com o ator Robert de Niro.

A famosa, inclusive, adiantou um pouco do que os fãs poderão encontrar na avenida. Ela estará com uma fantasia que carrega o tema marítimo com detalhes pintados à mão. O look ainda virá acompanhado por um exuberante resplendor, com cerca de mil e duzentos rabos de galo.

“A roupa é confeccionada com tecidos de paetê nos tons azul e prata ricamente bordados com strass, pérolas e pedrarias, com aplicações de conchas naturais em ouro e prata, peixes. Além de alguns detalhes em acetato pintado à mão e arabescos de torçais prata e laranja”, conta Jussara.