Key Alves mostra corpo 1 ano após treino e se surpreende com barriga sarada: 'Tipo lipo LAD'

Key Alves notou uma diferença no seu corpo e compartilhou nas redes sociais. Em conversa com os seguidores, a ex-BBB contou que emagreceu mais 5 quilos em um ano após se lesionar no vôlei e, logo em seguida, participar do "Big Brother Brasil 23".

Segundo Key, ela ficou com a rotina de treinos desregulada e não praticou exercícios desde então. Em frente ao espelho, a atleta se admirou. "Emagreci mais de 5 quilos, emagreci muito, tô muito magra, muito magra, tá tipo uma lipo LAD, sabe?", disse.

De top e calcinha, Key também mostrou a barriga seca e escreveu: "Quase um ano sem treinar e continuo definida". A influenciadora, no entanto, avisou que, em breve, voltará para a academia e seguirá uma rotina mais regrada com dieta.

"Estou sem treinar quase um ano porque fiquei lesionada, entrei no Big Brother, fui para o México, minha vida ficou uma rotina bagunçada, mas mês que vem volto para a academia, volto a fazer dieta, vai ser tudo, estou bem ansiosa para ver o resultado. Em um ano fiquei sem treinar e estou assim, imagina a hora que eu voltar a treinar", observou.

Vida profissional de Key Alves

Key Alves não faturou o prêmio final do reality da TV Globo, mas a sua vida financeira sofreu uma grande virada. Só com o trabalho em uma plataforma de conteúdo adulto, ela ganhou o valor do prêmio. Além de manter os projetos, a famosa planeja investir no mercado mexicano, onde ficou conhecida.

"O que mais me marcou foi ter saído do BBB e em seguida já ter ido para a 'La Casa de los Famosos'. Eu já senti que foi algo muito especial, fui escolhida pelo Boninho, não tenho nem palavras pra isso. E realmente mudou minha cabeça aquilo ali, porque quando eu entrei eu senti uma energia muito boa. Eu falei: 'Cara, eu queria ter tido a chance de entrar de novo no BBB pra poder entrar dessa forma', que foi sendo eu, quem eu sou, sem pressão. Foi um aprendizado muito bacana e positivo", declarou ao "Gshow".