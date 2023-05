De biquíni fio-dental, Key Alves destaca o bumbum poderoso em novas fotos

Key Alves faz ensaio fotográfico na área externa de casa e ostenta suas curvas impecáveis ao surgir apenas de biquíni fio-dental

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves agitou as redes sociais nesta terça-feira, 2, ao mostrar o seu corpo sarado na web. Desta vez, ela fez um ensaio fotográfico na área externa de uma casa em um lindo dia de sol.

Nas fotos, a musa apareceu usando apenas biquíni laranja estilo fio-dental e fez questão de destacar o seu bumbum poderoso nas fotos. De costas, ela ostentou suas curvas impecáveis ao posar na área da piscina.

Inclusive, a jovem foi muito elogiada por seus fãs ao mostrar sua beleza. “Que perfeição”, declarou um seguidor. “Não tem um defeito”, afirmou outro. “Linda e talentosa”, declarou mais um. “É muita beleza”, afirmou outro.

Durante as entrevistas por causa da final do BBB 23, Key Alves e Gustavo Benedeti contaram sobre o fim do relacionamento deles, que deu o que falar. Eles contaram que conversaram e estão bem. “Eu falei para ela que agi mesmo de forma errônea da forma que a gente terminou, já pedi desculpa. Não gostaria que tivesse sido dessa forma, mas a gente aprende errando. A gente está tranquilo, está na paz”, afirmou.

Por sua vez, ela também contou que está bem. “Eu estou bem. A gente precisava desse tempo para poder conversar. As nossas rotinas não batem. Ele está sempre viajando e eu também, e por coincidência foi agora o momento que a gente conseguiu se falar”, disse ela, e completou: “E na internet tiveram muitas coisas que não são verdades. Ele acredito em muita coisa, eu também e no fim a gente teve esse momento para conversar”.

Veja as fotos de Key Alves: