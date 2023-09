Quanto vale uma foto dos pés de Key Alves? Ex-BBB abre o jogo e revela valor!

Ex-jogadora de vôlei Key Alves fatura com plataforma de conteúdo adulto; aos detalhes

Key Alves passou por experiências transformadoras após o "BBB 23". Depois do reality da Globo, a ex-jogadora de vôlei viajou para o México, participou de um programa estrangeiro, se mudou de casa, tem um novo carro e faturou o valor do prêmio com seu trabalho em uma plataforma de conteúdo adulto.

Segundo Key, ela já chegou a ganhar R$ 10 mil por fotos dos pés. "Eles (assinantes) pedem fotos do meu pé, eu mando, é dinheiro, né? O valor máximo que já me pagaram foi dez mil. O que eu achei mais estranho foi a galera pedir meia minha depois do treino, queriam meu chulé e iam pagar muito por isso", contou no "The Noite com Danilo Gentili", do SBT.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

Início no OnlyFans

Em entrevista recente à "GQ Brasil", Key Alves explicou que começou a produzir conteúdo sensual em abril de 2022 por causa de problemas financeiros. Em maio, a influenciadora relatou ao jornal "Extra" que faturou R$ 3 milhões com a plataforma de fotos e vídeos para o público adulto. Graças ao OnlyFans, ela teria ido de uma renda de R$ 3.000 como jogadora de vôlei para R$ 200 mil.

Atualmente, Key viaja o Brasil para fazer ensaios eróticos em várias cidades do país, destacando a cultura local de cada uma delas. A modelo também declarou que chega a ganhar R$ 400 mil apenas em um mês.

Key Alves está namorando?

Key está solteira desde o fim do namoro com Gustavo Benedeti. Sincera, ela avaliou a nova fase. "Eu amo a vida de solteira, fiquei solteira 1 ano antes do Gustavo, então aproveitei muito. Mas sou muito mais caseira, uma menina que, por mais que eu seja nova, já curti muito a minha vida, já saí pra tudo quanto é canto. Hoje eu procuro uma vida mais estável, mais tranquila, com uma pessoa só", afirmou anteriormente ao "Gshow".