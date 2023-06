De top e legging, Juliette impressiona ao pilotar moto: “Gata radical”

Cantora Juliette escandaliza com look justíssimo para pilotar moto pelas ruas do Rio de Janeiro

A ex-BBB e cantora JulietteFreire deixou seus mais de 31 milhões de seguidores de boca aberta nesta sexta-feira, 30. É que a artista elegeu um look justíssimo e exibiu o corpão durante um passeio pelas ruas do Rio de Janeiro. Mas outro detalhe acabou roubando a cena: é que muitos fãs não conheciam a aptidão da morena para pilotar motocicletas.

No vídeo, Juliette aparece equipada com um capacete, enquanto fecha sua jaqueta preta e esconde o decote ousado de seu top antes de sair com o veículo. Além disso, a musa também apostou em uma legging justa para curtir o passeio com conforto. Na sequência, a cantora dá um show ao pilotar a moto em maior velocidade próxima a orla da praia.

“Sai da frente que eu tenho lengo tenho”, a cantora escreveu a letra de uma de suas canções na legenda do vídeo. Os fãs ficaram encantados com a talento oculto da musa: “Que moto linda, que motorista linda, que música linda”, uma seguidora se derreteu. “Gata radical”, comentou outro. “Mami motoqueira”, escreveu mais um. “Como pilota”, disse outro.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Juliette rouba a cena com sua moto! No final do ano passado, a campeã da edição de 2021 do reality show da Globo, o Big Brother Brasil, também impressinou ao pilotar uma motocicleta avaliada em R$ 30 mil! Poderosa, né?

Juliette surpreende fãs ao posar para fotos em local luxuoso:

Além de sua moto luxuosa, Juliette esteve em outro veículo de luxo recentemente! Na última quarta-feira, 28, a vencedora do BBB 21 surgiu em um jatinho com um look estiloso e confortável. Juliette elegeu um cropped preto que deixava um pouco de sua barriga à mostra, calça de moletom branca e um boné preto para a ocasião.