Juliette impressiona ao compartilhar vídeo andando de moto: ''Motoqueira maravilhosa''

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 12h37

Juliette (32) surpreendeu os seguidores ao compartilhar um vídeo andando de moto. A ex-BBB gravou o passeio pelas ruas do Rio de Janeiro e arrancou elogios com a habilidade.

Para a ocasião, a influenciadora apostou em uma calça jeans justa, camiseta de manga longa preta e tênis, além do capacete.

Interagindo com a câmera, ela impressionou fãs e amigos famosos com as imagens. "Liberdade", escreveu ela na legenda da publicação.

"Me leva!", disparou Ivete Sangalo; "Motoqueiraaaaaaaaa", disse Grazi Massafera; "Eita… ela faz o rolê de moto delaaaaaa", comentou Juliana Paes.

Recentemente, Juliette impressionou seus amigos e os fãs ao aparecer dirigindo um carro de luxo. Segundo o Jornal Extra, o carro que apareceu nos vídeos de Juliette é uma Land Rover, é elétrico e pode custar entre R$ 1.160.000 até R$ 1.604.000.

JULEITTE EXIBE CORPO ESCULTURAL COM VESTIDO TRANSPARENTE EM FESTA

A noite do último sábado, 17, foi bastante animada em Fortaleza, Ceará! E Juliette (32) também curtiu o Aviões Fantasy, e roubou a cena com sua produção para o evento comandado por Xand Avião. Para curtir a noite em Fortaleza, Juliette apostou em um look futurista. A cantora surgiu com um look transparente e esbanjou sensualidade com a peça.

