De Jade Picon a Gkay: Veja cinco famosos cancelados em 2022

Influenciadoras Jade Picon e Gkay foram canceladas e provocaram revolta na web em 2022

O ano de 2022 não foi nada fácil para alguns famosos, que passaram pelo popular cancelamento nas redes sociais. De questões políticas até ataques de estrelismos , não faltaram motivos para os internautas detonarem algumas personalidades como Gkay (30) e Jade Picon (21).

Entre ex-BBBs, cantores, atores e apresentadores, a lista de celebridades polêmicas cresce a cada dia mais, gerando revolta em muitas pessoas. A influenciadora Gkay, por exemplo, não tem sido poupada nem mesmo por alguns amigos.

A dona da Farofa da Gkay não tem passado por um bom momento desde que surgiram boatos que ela destratou parte da produção do filme Um Natal Cheio de Graça, da Netflix. E a fofoca acabou se confirmando aos poucos, após diversas pessoas próximas reafirmarem sua personalidade agressiva.

No último domingo, 25, a humorista foi alvo de diversas piadas no especial Melhores do Ano, do Domingão com Huck. Em uma delas, Fabio Porchat afirmou que o apresentador Jô Soares preferiu morrer ao ter que entrevistar a paraibana. A brincadeira dividiu opiniões, rendendo debates nas redes sociais.

Confira abaixo outros famosos que foram cancelados em 2022:

Jade Picon

A influenciadora foi um dos destaques do BBB 22 e desde então não tem conseguido contornar sua situação. Enquanto estava confinada no reality, a irmã de Leo Picon (26) chegou a ser considerada uma das vilãs do programa ao travar um embate contra Arthur Aguiar (33), o grande campeão da edição.

Mas apesar das críticas e mau desempenho na competição, Jade foi escalada pela TV Globo para protagonizar a novela Travessia. A notícia não foi bem aceita por alguns internautas e parte da classe artística, que criticaram o fato dela estar ocupando a vaga de uma profissional da área.

Cássia Kiss

Também presente na novela Travessia, a atriz, que era uma das mais aclamadas da TV Globo, sentiu a fúria das redes sociais após fazer comentários homofóbicos. Em uma entrevista com Leda Nagle (71), a artista assumiu ser uma mulher conservadora e cristã. Ainda neste ano, ela também foi criticada ao participar de atos antidemocráticos no Rio de Janeiro.

Claudia Leitte

A musa do axé music foi alvo de críticas até mesmo dos próprios fãs ao fazer uma postagem polêmica às vésperas das eleições. Através dos stories do Instagram, ela compartilhou um vídeo exibindo uma luminária em formato de arma em cima de uma bíblia e a foto de seu casamento. O conteúdo logo foi associado a um apoio silencioso ao presidente Jair Bolsonaro.

Antonia Fontenelle

Colecionadora de polêmicas, a youtuber viveu mais um momento de cancelamento ao expor a atriz Klara Castanho (22). Vítima de estupro, a famosa decidiu doar o bebê e acabou tendo sua história compartilhada publicamente sem seu consentimento. A situação causou uma comoção nacional, gerando mensagens nada agradáveis dos internautas.

Zé Neto

O sertanejo acabou se tornando vítima de cancelamento após dar uma indireta para Anitta (30) durante um show. "Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet, nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no "toba" para mostrar se a gente está bem ou não", disse ele.

Obviamente o comentário não foi bem aceito pelos fãs de diva pop, que travaram uma batalha contra o cantor e diversos outros sertanejos. Em uma série de publicações, foi revelado que artistas sertanejos recebiam cachês milionários sem licitação de prefeituras. O caso rendeu em investigações ao redor do país e até pedido de CPI.