Polêmica! Abajur em formato de arma de Claudia Leitte custa uma fortuna

Após a repercussão causada pelo item de decoração, saiba quanto custa o abajur em formato de arma da cantora Claudia Leitte

Um item de decoração postado pela cantora Claudia Leitte (42) causou uma certa polêmica nas redes sociais na última quarta-feira, 14. Através do seu Instagram Stories, a baiana mostrou uma luminária em formato de arma. No entanto, a artista explicou que essa é uma peça de arte que ganhou de presente anos atrás.

Após a repercussão, muitos internautas questionaram o valor do item. O objeto de luxo foi assinado pelo designer moderno francês, Philippe Starck (73), conhecido por suas peças leve, contemporâneas e futuristas. De acordo com o seu site oficial, o abajur é vendido por US$ 2.235 dólares, totalizando em mais de R$ 11,5 mil reais na cotação atual.

Foto/Philippe Starck

Claudia Leitte revela a origem de abajur que deu o que falar nas redes sociais:

A decoração, no entanto, virou alvo de polêmica e discussão nas redes sociais. Isso porque ele apareceu em cima de uma bíblia, mas imediatamente o vídeo foi apagado, deixando os seguidores da brasileira ainda mais confusos. Nos comentários, muitos acreditaram que ela estaria anunciando seu voto nas eleições presidenciais do próximo mês.

"Gente, os stories que eu postei não tem qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês que ganhei de presente há mais de dez anos", explicou a cantora através de uma série de vídeos em suas redes sociais. "Faz sentido pra mim, pois havia acabado de ler: 'usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo'. E, pra mim, não significa nada além disso", continuou ela.