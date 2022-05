Zé Neto pede desculpas após polêmica com Anitta

Zé Neto, da dupla com Cristiano, volta atrás em sua declaração e afirma: 'Jamais quis incitar ódio ao próximo'

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, apareceu nas redes sociais para colocar um ponto final em uma polêmica envolvendo a cantora Anitta. Há poucos dias, ele criticou a cantora em um show. Agora, o artista, sem citar nomes, pediu desculpas e disse que não queria incitar o ódio nas redes sociais.

"Nunca, pela vida dos meus filhos, a nossa intenção foi incitar o ódio, a gente se expressou de uma maneira, porque queríamos mostrar o lado de quem vive no agro, na roça", disse ele.

Logo depois, ele continuou: "Jamais quis incitar ódio ao próximo, isso está longe da gente, e eu peço desculpas a quem entendeu errado. Eu queria repreender todo tipo de ódio que está sendo construído por causa de uma expressão errada que eu fiz. Em algumas coisas eu confirmo meu ponto de vista, que realmente, é, e algumas coisas não".

Por fim, Zé Neto declarou: "Acho que a gente é livre para escolher o que quiser, cada um tem o seu ponto de vista, tem gente que está do lado de cá e está vendo como funciona, que vão me apoiar. Cada um tem seu posicionamento e independente disso, a gente está aqui representando música".

Zé Neto também escreveu um post sobre o assunto

Em um post nos stories do Instagra, o cantor Zé Neto escreveu mais uma mensagem.

“Gente, descarto aqui todo tipo de ódio. Estou vendeo várias pessoas se revoltando. Saiba que não aprovo nem um tipo de ódio e cancelamento, só queria passar que, nem todo mundo sabe a dor do próximo. É muito fácil atacar alguém e ver o povo vibrar com isso. Nunca foi essa a minha intenção. Só quis mostrar um outro ponto de vista. Mas respeito a opinião de cada um. Entendi que o ódio não trás nada a ninguém. Não quero que ninguém tenha raiva da gente, e nem de quem se enquadra no que eu disse. Nunca quis instigar o ódio, mas aprendi uma lição com tudo que passamos, cada um carrega a sua dor e cada um tem a sua razão. Deus abençoe a todos. Desde os que desejam o mal, aos que exalta ele. Obrigado pelo carinho”, escreveu.