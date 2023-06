De fio-dental, Thais Carla se oferece para o marido em clique ousado: "Tá na mesa"

Thais Carla se oferece para o marido; ela subiu na mesa e fez pose inusitada

Comemorando o Dia dos Namorados em grande estilo, a influenciadora plus size Thais Carla deixou os seguidores perplexos ao publicar um clique bem ousado em seu perfil nas redes sociais. Ela surgiu provocando o maridão na foto.

No clique, ela surge em cima da mesa enquanto o amado aparece com talheres nas mãos. Usando uma calcinha fio-dental, ela mandou um recado corajoso e insinuante, fazendo seus milhões de seguidores irem ao delírio.

"O café está na mesa amor. Feliz Dia dos Namorados", disse ela ao lado do amado, Israel Reis. No clique, ela também faz carão e esbanja sensualidade ao exibir seu corpão farto. Ela é ativista em defesa dos direitos das pessoas gordas.

Nos comentários, só elogios. "Essa mulher não se cansar de esbanja sua felicidade e seu amor próprio", comentou um. "Essa mesa é resistente", brincou outro. "Felicidade incomoda", brincou um terceiro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por THAIS CARLA (@thaiscarla)

MORREU?

Na última semana, a influenciadora digital se surpreendeu com a notícia de que o INSS teria dado ela como morta, assim como o resto de sua família. A bailarina usou suas redes sociais para desabafar, contando os detalhes sobre a situação. Ela revelou que já acionou seus advogados para tentar resolver o assunto.

“Hoje eu acordei com uma notícia que estou morta. Estou bem assustada. Minha mãe parou de receber do INSS, achou estranho e foi verificar o que estava acontecendo. Nisso ela descobriu que eu, ela e minha irmã estamos mortas. Tem até laudo e dia da morte. Eu tô em choque!”, contou Thais, em seu perfil oficial no Instagram.