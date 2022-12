De férias, Neymar atende fã deficiente e autografa sua camisa

Jogador de Futebol Neymar está passeando por Santa Catarina para aproveitar suas férias

De férias após o Brasil ser eliminado da Copa do Mundo no Catar, o jogador de futebol Neymar Jr. (30) está curtindo Santa Catarina! E na noite desta sexta-feira, 16, atendeu a um fã deficiente na porta do prédio onde está hospedado.

O menino estava aguardando encontrar com o atacante da Seleção Brasileira e foi recompensado pela espera, com Ney autografando a camisa do fã! Muitos moradores da região registraram o lindo momento e postaram nas redes sociais.

Neymar Jr. está em Santa Catarina junto de amigos após ter passado alguns dias em São Paulo após a volta do Catar. O camisa 10 está hospedado em um apartamento de luxo em Itapema. Sua chegada causou um alvoroço nos moradores da região.

Neymar Jr expõe prints de conversas com jogadores: “sem a permissão deles”

Após a derrota para a Croácia na Copa do Mundo, Neymar enviou palavras de apoio para os jogadores do Brasil e mostrou as respostas em suas redes sociais sem a permissão deles. “Decidi expor (sem a permissão deles) para verem o quanto queríamos e o quanto estávamos unidos. Essas foram algumas das muitas mensagens que troquei com o grupo. Sentimento de muita tristeza, mas temos que ser mais fortes para seguir em frente e tenho certeza que, com o apoio de todo torcedor, voltaremos mais fortes. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor!”, escreveu.

"Irmão, tá mais f*** do que imaginei, de verdade. Não tô aguentando. Não acredito que nós perdemos. Não consigo acreditar. Toda hora que eu lembro dá uma vontade de chorar filha da p***", disse o capitão Thiago Silva na mensagem.

"Queria muito que tivesse dado tudo certo, f*** pensar que aquele pênalti foi um obstáculo no nosso sonho. Mas vamo que vamo, temos que ser fortes, dar tempo ao tempo e ver o que futebol nos reserva ainda", escreveu Marquinhos em resposta a Neymar.

O jogador Rodrygo ainda pediu desculpa por errar o primeiro pênalti e recebeu resposta brincalhona do camisa 10. "Pede desculpa, não. Tá maluco? Só erra quem bate e você é craque. Mas depois te ensino a bater", escreveu com emojis de risada.