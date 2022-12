De CPI dos sertanejos a tapa no Oscar: Relembre as principais tretas dos famosos em 2022

Ano foi marcado por diversas tretas entre celebridades, seja na TV, internet ou no mundo da música

Entre indiretas, brigas e troca de farpas, famosos tiveram muitas tretas ao longo do ano. A mais recente aconteceu entre os humoristas Fábio Porchat e Gkay, que, após uma piada do ator, trocaram declarações nas redes e envolveram outros nomes na confusão. Relembre a seguir as principais brigas entre celebridades do ano de 2022, que vai desde um tapa no Oscar até a CPI dos sertanejos.

Logo no começo do ano, durante a transmissão da cerimônia do Oscar, o ator Will Smith se envolveu em uma briga com o humorista Chris Rock, que apresentava a premiação. O apresentador fez uma piada envolvendo a alopécia de Jada Pinkett Smith, esposa de Will, e então o ator se levantou e deu um tapa no rosto do comediante. Will foi afastado por 10 anos do Oscar e não poderá mais comparecer ao evento e teve seu posto resignado. Ele pediu desculpas publicamente.

Na internet, influenciadora digital Nath Finanças se envolveu em uma briga com o jogador Neymar Jr. ao brincar sobre as notícias de que o atleta teria sonegado impostos, e que ele estaria pedindo ajuda para declarar o imposto de renda. Em resposta, o Camisa 10 da seleção escreveu: "Como tem gente que gosta de aparecer".

Além disso, o comentarista Walter Casagrande Jr. também trocou farpas com o jornalista Tiago Leifert. O ex-atleta acusou o narrador de dar carteiradas nos bastidores da Rede Globo, em seguida Tiago rebateu com um texto intitulado uma "missão depaz" em seu Instagram, desmentindo todas as acusações e, por fim, o comentarista esportivo voltou a falar sobre o assunto em sua coluna, enumerando todas as vezes que Leifert teria destratado pessoas na emissora.

Já na televisão, a atriz Mel Maia criticou publicamente a atuação de Jade Picon em Travessia, novela da faixa das 21h da Globo. Na época, ela deixou um comentário em um vídeo dizendo: "Desejo tudo de bom para ela, mas só quem entende atuação de verdade vê que... né?". Após passar algum tempo sem se pronunciar, a influenciadora rebateu dizendo que "nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher".

Ainda no elenco de Travessia, a atriz Cassia Kis gerou revolta na internet e nos bastidores da novela após dar declarações polêmicas em entrevista a jornalista Leda Nagle. Segundo o portal Na Telinha, um grupo de atores teria levado a questão à diretoria da emissora para pedir o afastamento da artista da trama, e ela ainda teria sofrido um afastamento.

No mundo da música, após diversos rumores de brigas e desentendimentos, a dupla sertaneja Simone e Simaria anunciou seu fim. As irmãs decidiram seguir carreira solo desde agosto. Ao longo do ano, elas se desencontraram em cima dos palcos e até tiveram um áudio de uma suposta briga no Programa do Ratinho, no SBT.

A cantora Anitta se envolveu em uma grande briga com o mundo dos cantores sertanejos. Tudo começou quando Zé Neto, da dupla com Cristiano, criticou a tatuagem íntima da artista enquanto dizia que não dependia da Lei Rouanet. Depois da alfinetada, fãs e internautas afirmaram que os artistas usavam verbas municipais como cachês de seus shows, e, a partir daí, se iniciou uma investigação judicial sobre os pagamentos de prefeituras apelidada de CPI dos Sertanejos pela internet.

A artista também se desentendeu com a jovem MC Melody. Anitta publicou um tuíte dizendo que não apoiava o Partido dos Trabalhadores, o PT, e sim apenas Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais deste ano e se defendeu de críticas. Ao longo do texto, ela citou Melody como um exemplo de uma pessoa que só quer engajamento nas redes. A jovem rebateu Anitta nos Stories, dizendo que: "Onde ela vai, fala de mim. Nunca falo mal dela e ela falou que o meu trabalho não era profissional". A briga continuou no Twitter.

Ao longo do ano também existiram tretas envolvendo ex-casais. Karoline Lima e Éder Militão tiveram uma separação polêmica que virou caso de justiça. A modelo e o jogador tiveram um relacionamento de um ano, que deu origem à Cecília, de 5 meses. Pouco antes do nascimento da filha, Karoline revelou ter sido abandonada pelo companheiro.

O término foi regado de acusações sobre traições e Éder chegou a acionar a ex-namorada na justiça pedindo R$ 45 mil por danos morais. Os dois chegaram a um acordo em novembro. O jogador deve pagar seis salários mínimos de pensão para a filha, o equivalente a R$ 7272.

Outro casal que teve um término polêmico foi Jojo Todynho e Lucas Souza. A cantora revelou ter aberto um boletim de ocorrência contra o ex-marido por violência psicológica. Após Jojo revelar que a separação virou caso de polícia, o militar apareceu nos stories do Instagram chorando e se justificando. Os dois se casaram em janeiro e assinaram o divórcio em outubro, após uma segunda chance ao relacionamento. Na noite da separação, Jojo fez uma festa para comemorar a nova vida.