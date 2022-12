Casagrande volta a criticar Tiago Leifert, rebatendo acusações de apresentador

Ex-jogador de futebol Casagrande rebate Tiago Leifert dizendo que jornalista mentiu em suas acusações

Para quem achou que as farpas entre o ex-jogador de futebol Walter Casagrande Jr. (59) e o jornalista Tiago Leifert (42) teriam acabado, estava errado. Depois que o atleta publicou um texto em sua coluna no UOL acusando o narrador de dar carteirada nos bastidores da Rede Globo, Tiago rebateu, mas o comentarista esportivo voltou a falar sobre o assunto.

Através de uma nova publicação, o ex-jogador de futebol deu a entender que Tiago estaria com problemas de memória, rebatendo a resposta que ele deu para seu texto que deu início à toda a briga entre os dois.

Tiago, em sua publicação no Instagram, se defendeu, afirmando que ele “não conhece direito” Casagrande, sendo que eles “mal conversaram”. No entanto, o irmão de Sócrates decidiu relembrar um período em que os dois trabalharam juntos na televisão.

“Essa é a última vez que toco nesse assunto, porque vou só ajudar a memória do Tiago Leifert. No texto que ele escreveu, há sérios problemas de esquecimento. Caro Tiago Leifert, Como você pode dizer que nunca trabalhamos juntos, se quando voltei depois da minha internação, em 2009, fizemos o GE todas as sextas-feiras, por exigência do saudoso Marco Mora?”, começou.

“O Mora nos chamou na sala dele e deu essa ordem, porque você só queria o Caio Ribeiro (e quero deixo claro que o Caio não tem nada a ver com isso). Numa dessas sextas-feiras foi o aniversário do GE e teve uma festa no estúdio com bexigas, bolo e tudo mais. Você chamou todos para a frente das câmeras e me deixou sentado esperando. Ficou claro que eu não era bem-vindo ali”, continuou.

Ele ainda lembrou de outros episódios em que teria conflitos com Tiago. “Em uma pizza na casa do Faustão, estávamos sentados numa mesa com oito pessoas. Quando você foi embora, deu a mão para todos e me pulou. Duas pessoas conhecidas (os nomes vou preservar) perceberam e me olharam, com cara de desaprovação da sua grosseria”, disse.

“Não quero entender que você está sendo mentiroso. Prefiro achar que você está com algum problema de memória. Bom, Tiago, não quero mais tocar nesses assuntos. Agora chega, porque só quero paz na minha vida”, finalizou o ex-jogador.

Tiago Leifert responde acusação de Walter Casagrande: ''O que escreveu de mim é falso''

Em seu Instagram, Tiago rebateu às primeiras acusações de Casagrande. "Escrevo esse texto em missão de paz. Casagrande: não te conheço direito, mal conversamos na vida, não temos nenhuma intimidade e por isso não tenho nem nunca tive seu telefone. Espero que chegue em você. O que você escreveu sobre mim na sua coluna não é verdade e você sabe. Eu nunca destratei nenhum chefe (deles eu tenho o telefone!), falo com todos e tenho relação ótima com todos", iniciou o marido de Daiana Garbin.

"Quando saí da Globo ano passado, fui homenageado ao vivo no horário nobre (outra coisa que não temos em comum). Tanto é que estou lá no Esporte de novo! Me chamaram para voltar, estou na mesma redação e com a mesma turma. Se você tem alguma prova, data, hora, e-mail, fico no aguardo. Eu nunca tentei te prejudicar, jamais faria isso com você ou qualquer pessoa. A história que você conta não tem sentido algum: você sempre foi o comentarista número 1 da Globo, sempre nas maiores viagens, nos melhores jogos, nunca ninguém te prejudicou. E nós não trabalhamos juntos, certo?", continuou.

Tiago Leifert destacou que tem divergências com o jogador, principalmente no universo esportivo, mas que faz parte. "Eu nunca tive nenhuma ingerência sobre sua escala ou de qualquer narrador ou comentarista, nunca fui chefe de redação, nunca fui diretor. Mal nos encontramos, mal nos falamos, nunca sequer estivemos em uma sala de reunião juntos, se dividimos um “ao vivo” 3x na vida foi muito. Você não fez e não faz parte de nada da minha carreira, nem eu da sua. A revista que você citou eu saí porque quis em 2018 e você não fez parte da decisão. Aliás, me dou tão bem com o pessoal lá que fui capa ano passado e eleito homem do ano na categoria televisão. Nós discordamos em várias coisas sobre a vida e a bola, e isso é do jogo. Você acha que não precisamos do Neymar para o Hexa, eu discordo bastante, e ambos vocalizamos isso. É a bola! Faz parte da resenha esportiva. Temos outras discordâncias, supernormal. De resto, o que você escreveu de mim é falso, numa prática que me parece ser o oposto de tudo que você prega", concluiu.