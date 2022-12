Tiago Leifert responde acusação de Walter Casagrande: ''O que escreveu de mim é falso''

Walter Casagrande diz que Tiago Leifert tentou prejudicá-lo na Globo, e apresentador rebate dizendo que mal conhece o colega de trabalho

O apresentador Tiago Leifert (42) fez questão de responder publicamente o comentarista Walter Casagrande (59), que o acusou de tentar prejudicá-lo.

O ex-comandante do BBB rebateu as acusações de Casagrande de quando trabalharam juntos ao publicar parte da matéria na coluna do ex-jogador de futebol, que dizia: "Estou falando do Tiago Leifert, que tentou me prejudicar, e existem provas sobre isso, até em vídeo na internet. Ele tentou me ridicularizar algumas vezes ao vivo, na TV Globo, para favorecer comentaristas amigos. Ele desrespeitava superiores na frente de todos por ser filho de diretor."

Em seu perfil no Instagram, Leifert fez um longo texto dizendo que mal conhece Casagrande. "Escrevo esse texto em missão de paz. Casagrande: não te conheço direito, mal conversamos na vida, não temos nenhuma intimidade e por isso não tenho nem nunca tive seu telefone. Espero que chegue em você. O que você escreveu sobre mim na sua coluna não é verdade e você sabe. Eu nunca destratei nenhum chefe (deles eu tenho o telefone!), falo com todos e tenho relação ótima com todos", iniciou o marido de Daiana Garbin.

"Quando saí da Globo ano passado, fui homenageado ao vivo no horário nobre (outra coisa que não temos em comum). Tanto é que estou lá no Esporte de novo! Me chamaram para voltar, estou na mesma redação e com a mesma turma. Se você tem alguma prova, data, hora, e-mail, fico no aguardo. Eu nunca tentei te prejudicar, jamais faria isso com você ou qualquer pessoa. A história que você conta não tem sentido algum: você sempre foi o comentarista número 1 da Globo, sempre nas maiores viagens, nos melhores jogos, nunca ninguém te prejudicou. E nós não trabalhamos juntos, certo?", continuou.

Tiago Leifert destacou que tem divergências com Casão, principalmente no universo esportivo, mas que faz parte. "Eu nunca tive nenhuma ingerência sobre sua escala ou de qualquer narrador ou comentarista, nunca fui chefe de redação, nunca fui diretor. Mal nos encontramos, mal nos falamos, nunca sequer estivemos em uma sala de reunião juntos, se dividimos um “ao vivo” 3x na vida foi muito. Você não fez e não faz parte de nada da minha carreira, nem eu da sua. A revista que você citou eu saí porque quis em 2018 e você não fez parte da decisão. Aliás, me dou tão bem com o pessoal lá que fui capa ano passado e eleito homem do ano na categoria televisão. Nós discordamos em várias coisas sobre a vida e a bola, e isso é do jogo. Você acha que não precisamos do Neymar para o Hexa, eu discordo bastante, e ambos vocalizamos isso. É a bola! Faz parte da resenha esportiva. Temos outras discordâncias, supernormal. De resto, o que você escreveu de mim é falso, numa prática que me parece ser o oposto de tudo que você prega", concluiu.

Confira a publicação de Tiago Leifert para Walter Casagrande:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiago Leifert (@tiagoleifert)

Tiago Leifert abre o jogo sobre retorno à Globo

O apresentador Tiago Leifert surpreendeu ao abrir seu coração e dar os detalhes sobre seu retorno à Rede Globo, após anos em que se dedicou exclusivamente ao entretenimento da emissora.

Na sexta-feira, 02, ele explicou ao jornal Extra, que sempre deixou claro que um dia voltaria à emissora. “Na verdade, parece que eu nunca saí, faz pouco tempo que pedi demissão. Foi um movimento tranquilo. Eu disse em setembro do ano passado que poderia voltar a qualquer momento. E aqui estou”, iniciou ele.

Em seguida, ele falou sobre o sentimento de atuar no ramo esportivo mais uma vez. “Sensacional! Estamos orgulhosos do resultado. É uma transmissão que diverte e informa exatamente como a gente planejou. A presença de um analista de desempenho (Thomaz Freitas) e de um técnico (Lisca) traz um outro olhar para o jogo”, contou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!