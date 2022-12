Famosos apoiam Fábio Porchat após polêmico vídeo sobre Gkay

Humorista Fábio Porchat publicou um vídeo detonando Gkay e recebeu apoio de diversos famosos

Após a grande polêmica entre Fábio Porchat (39) e Gkay (30), depois que o humorista fez uma piada sobre a influenciadora durante o “Melhores do Ano”, no Domingão, o apresentador voltou a falar sobre a discórdia causada, com um vídeo ainda mais polêmico.

Em suas redes sociais, Fábio postou um vídeo que todos imaginariam que seria um pedido de desculpas à influenciadora, visto que a mesma publicou um vídeo dizendo que seu Natal em família estava acabado, chorando, por conta da piada.

Porém, o humorista usou seu Instagram para detonar ainda mais Gkay. No vídeo em questão, Fábio fala sobre a controversa entrevista da tiktoker durante o Lady Night, de Tatá Werneck, chamando de “constrangedora”, comentando também sobre o fracasso de seu filme de Natal para a Netflix. Fábio, por fim, disse que não ofendeu Gkay, mas sim, pontuou o ano “ruim” que ela teve, em sua opinião.

Vários famosos vieram ao vídeo de Fábio para declarar apoio ao humorista em sua crítica à influenciadora. “HAHAHAHAHA caralh* que alivio, achei q fosse um pedido de desculpas”, disse Gregório Duvivier. “Culpa foi da Anitta não ter namorado alguém nesse fim de ano. Daí os portais ficam sem notícia”, brincou Maurício Meirelles. “É muita gente burra e louca reunida. É isso Rony Cócegas”, comentou Alexandre Nero.

Veja o vídeo em que Fábio Porchat detona Gkay após grande polêmica por piada durante programa da Globo:

Fábio Porchat garante que piada não estragou Natal de Gkay: ''Foi estragado pelo ano dela''

No vídeo publicado pelo ator, ele critíca a postura de Gkay em meio à polêmica criada pela piada de Fábio. “Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. A Gkay foi uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçoou dela. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de cliente, que é na Netflix… E eu não tô aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela", declarou o global.

Fábio Porchat então comentou que ouve muitas coisas negativas sobre ela. "Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata as pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal a produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela, um Natal miserável”, disparou.