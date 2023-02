De camisola, Paolla Oliveira surge em clima quente com Diogo Nogueira: ''Gostosos''

Atriz Paolla Oliveira compartilhou vídeo em clima de romance com Diogo Nogueira e chamou a atenção com química intensa

A atriz Paolla Oliveira (40) mostrou um momento de sua intimidade com o namorado, o cantor Diogo Nogueira (41), e chamou a atenção com a química intensa que eles têm como casal.

Em sua rede social, ela publicou nesta quarta-feira, 01, um vídeo que estava esquecido na galeria de seu celular e deu uma ideia de como se relaciona com o amado.

Usando uma camisola preta, Paolla Oliveira surgiu arrasadora nos braços do companheiro e falou sobre o registro cheio de paixão. "Achados da galeria, leves, gostosos e dançantes", definiu ela a lembrança repleta de amor.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram o casal. "É muita química", notaram os fãs. "Que lindos e leves", escreveram outros.

Em julho de 2021, Paolla Oliveira assumiu o relacionamento com o artista após vários boatos de que estariam juntos. Os rumores de um namoro entre os dois começaram a surgir no final de junho, quando os dois foram fotografados juntos na fila do caixa de uma padaria do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Além disso, a global era vista com frequência no condomínio onde o sambista mora, na Barra da Tijuca. Após muitos boatos eles confirmaram o romance.

Veja o vídeo de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira:

Paolla Oliveira impressiona ao mostrar obra de sua nova mansão

Nos últimos meses, Paolla Oliveira revelou em sua rede social que está construindo a casa dos seus sonhos, ou melhor uma mansão! Em alguns registros, a famosa mostrou um pouco de sua futura residência.

Nos cliques, a artista apareceu curtindo uma piscina imensa e sem água ainda, além de ter feito uma selfie com uma parte que ainda está sendo levantada.

"A beleza do caos. Hoje foi dia de visitar minha obra. Os desejos são novos e muitos, mas o perrengue de obra, basicamente os mesmos. Quebra, junta, levanta, derruba e assim tudo vai acontecendo. Estamos construindo um sonho. Não é fácil, mas sem dúvida, muito bom", contou.