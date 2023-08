Mel Maia mostra marquinha do bronzeado em clique de biquíni e ostenta tatuagens

Atriz esbanjou beleza ao posar com beachwear fashionista e toalha na cabeça após banho de piscina

Mel Maia está com o bronzeado em dia. Com uma toalha na cabeça, a jovem de 19 anos posou em frente ao espelho de biquíni depois de se refrescar na piscina e deixou em evidência a marquinha que fez com o modelo usado anteriormente. A atriz também exibiu as várias tatuagens que têm espalhadas pelo corpo nas redes sociais.

De férias de TV desde o fim da novela "Vai na Fé", Mel vem pegando pesado nos treinos e já exibiu os resultado de sua dedicação à malhação. De volta ao Brasil após curtir a primeira viagem internacional sem a companhia da família, a artista voltou para a academia ainda incentivou os seguidores a se exercitarem diariamente.

Mel Maia exibiu marquinha de biquíni e tatuagens em clique (Foto: Reprodução Instagram)

Namoro com MC Daniel

Recentemente, Mel Maia reatou o romance com MC Daniel. Os dois haviam dado um tempo na relação, mas sempre apareciam juntos, dando indícios de uma reconciliação. No início do mês, a atriz acompanhou o funkeiro em uma turnê nos Estados Unidos.

Mel e Daniel assumiram o namoro publicamente em dezembro do ano passado após meses de especulações. O casal vinha publicando fotos e declarações no Instagram que deixavam claro o envolvimento.