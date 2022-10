De biquíni vermelho, Mel Maia exibe as tatuagens em locais estratégicos

Mel Maia arrasa ao exibir seu corpão sarado em dia na praia: 'Viver cada momentinho da vida'

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 20h30

A atriz Mel Maia, de 18 anos, elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar a sua beleza deslumbrante em um dia na praia. A beldade abriu um álbum de fotos com vários cliques do seu passeio em uma praia no Rio de Janeiro e ostentou seu corpão sarado.

A musa apareceu só de biquíni vermelho ao posar deitada na areia enquanto renovava o bronzeado. Inclusive, ela deixou à mostra sua barriga chapada e as tatuagens na região do quadril e das costelas.

“Uma sede absurda de viver cada momentinho da vida”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da artista. “Sereia mais linda”, escreveu um seguidor. “Musa dos meus sonhos”, afirmou outro. “Linda demais”, comentou mais um. “Maravilhosa”, declarou outro.

Mel Maia faz selfies na academia

A atriz Mel Maia (18) deixou os fãs encantados ao mostrar sua boa forma nas redes sociais. Desta vez, a beldade apareceu com um look de academia justíssimo ao corpo e destacou sua cinturinha fina.

Mel posou com um conjunto de top e calça justa ao registrar a sua ida à academia. “O pump da gata”, disse ela na legenda. Veja as fotos aqui.

Recentemente, Mel Maia fez uma mudança radical no seu cabelo. A musa se despediu do cabelo comprido para aderir ao visual na altura dos ombros e com mechas mais claras.