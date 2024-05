Day Mesquita revela que maternidade a fez se aproximar da mãe: 'São desafios'

Em entrevista à CARAS Brasil, Day Mesquita comentou sobre os desafios da maternidade e a importância da rede de apoio durante o processo

Day Mesquita (38) não tem dúvidas que a chegada do pequeno Dom (1), fruto de seu relacionamento com Pedro Saeys (29), foi significativa para ela mudar a forma de lidar com sua mãe, Regina Proença (65). Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abriu o coração sobre a maternidade e garante que tem sido um momento de grande aprendizagem.

“São desafios que vêm e vão com as mudanças de fase, com o desenvolvimento e com os aprendizados, tanto dos filhos quanto nossos. A maternidade é algo muito potente”, avalia ela, que enxerga o Dia das Mães como uma data bastante nostálgica. “Acabo me reconectando com todo o processo da minha vida como mãe. É especial demais revisitar o começo de tudo e relembrar alguns momentos”, entrega Day.

Depois de passar o seu primeiro Dia das Mães em celebração, a famosa conta que tem conseguido entender melhor os dilemas pessoais enfrentados por sua mãe, que tem sido fundamental para a criação de Dom. “Agora que estou vivenciando tudo isso, a enxergo de outra forma. É um olhar de mais empatia e mais amor, pois, enfim, sei exatamente o que é esse mundo de sentimentos e complexidades que envolve a maternidade”, declara.

Quanto às dúvidas dos fãs sobre como serão os próximos anos da família, ela confessa que ter mais um bebê ainda não está em seus planos e que prefere focar em sua carreira profissional neste momento. “Quero agora focar na minha retomada aos trabalhos, nos projetos futuros, além, claro, dos cuidados com o Dom”, afirma ela, que, em breve, poderá ser vista nas séries Caminhos e Tudo de Bom, ambas previstas para estrearem nas plataformas de streaming.