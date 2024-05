Davi posta foto misteriosa e levanta suspeitas de reconciliação com Mani Reggo

Reataram? Após Mani Reggo publicar uma foto enigmática, foi a vez do ex-BBB Davi Brito compartilhar um clique acompanhado

Vencedor do BBB 24, Davi Brito chamou atenção dos fãs na última terça-feira, 28, após publicar uma foto misteriosa em seus stories no Instagram. Na imagem, o ex-brother aparece brindando com uma pessoa, que não teve a identidade revelada.

Assim que o clique viralizou, internautas passaram a apontar que a mulher do possível date seria Mani Reggo, ex-namorada de Davi. Mais cedo, a empreendedora compartilhou em suas redes sociais uma foto no mesmo estilo, também sem revelar quem era a companhia da noite.

Com isso, as especulações de que o ex-casal estaria se reconciliando ganharam ainda mais força. "Ele não está copiando [a foto], apenas fazendo o mesmo porque está com ela. Só não vê quem não quer", declarou uma seguidora em uma página no Instagram. "Deve ser ela sim, ontem vinho e hoje drinks", opinou outra.

Um detalhe, no entanto, também chamou atenção e não passou despercebido. Isso porque na imagem publicada por Mani Reggo, ela aparece com a unha pintada na cor marrom, enquanto na foto postada por Davi, a mulher está com esmalte vermelho.

"Até falaria que era a ex, mas ela tá com a unha pintada de marrom", observou uma internauta. "E essa tá com unha curta, ela [Mani] tá com unha longa", complementou outra. Até o momento, Davi Brito não se pronunciou a respeito dos rumores.

Vale lembrar que o relacionamento entre eles chegou ao fim poucos dias após o fim do reality show da TV Globo. A cena de um reencontro, inclusive, foi exibida recentemente no documentário sobre Davi, lançado no Globoplay.

a Mani ontem // o Davi hoje pic.twitter.com/aJJb25xRTT — Central Reality (@centralreality) May 29, 2024

Davi revela a verdade sobre encontro com influencer após separação

O ex-BBB Davi Brito reagiu aos rumores de que poderia ter vivido um affair com a influenciadora digital Barbara Contreras. Os dois se encontraram no condomínio onde ele mora na Bahia e até foram vistos em um jantar em um restaurante. Porém, ele garantiu que é apenas amizade e eles não se envolveram.

"Era amizade, amiga mesmo, fomos lá (no restaurante) conversar, nada de mais. Agora estou focado na minha carreira, em seguir com os planos que eu tenho na minha vida. Acho que a parte de relacionamento vai acontecendo naturalmente, sem forçar nada. Tenho 21 anos, novinho, cheirando a leite ainda, então acho que está cedo. Agora é focar no que tenho que focar e deixar acontecer", disse ele ao Jornal O Globo.

Davi ainda comentou sobre como anda a sua vida após se tornar milionário no Big Brother Brasil. "Está sendo bastante bacana. Estou aproveitando as oportunidades, fazendo meus planos e projetos. Aonde eu vou as pessoas realmente gostam muito de mim, me abraçam bastante. Elas compraram a minha história. Estou aproveitando para curtir um pouco, espairecer, descansar e relaxar", contou.