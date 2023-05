Danton Mello exibe fotos inéditas com as duas filhas em homenagem tocante

Elas cresceram! Filhas de Danton Mello surgem em fotos inéditas com o pai durante passeios juntos

O ator Danton Mello (47) mostrou o seu lado de pai coruja nesta segunda-feira, 22, ao compartilhar fotos inéditas com as duas filhas, Luísa (21) e Alice (18), frutos de relacionamento anterior. As duas vivem nos Estados Unidos com a mãe, mas o pai se faz presente sempre que pode na rotina das herdeiras. Tanto que ele acumulou várias fotos de passeios com as filhas e decidiu homenageá-las nas redes sociais.

Em um vídeo com fotos, ele relembrou momentos divertidos com as filhas e encantou seus fãs ao mostrar o quanto as duas já cresceram. Na legenda, ele compartilhou um texto sobre paternidade.

"Para Luisa e para Alice, com todo meu amor… “Para minha filha. Nunca se esqueça que eu te amo. Eu espero que você acredite em si mesma tanto quanto eu acredito em você. Quando a vida tentar te derrubar, eu vou sempre te dar cobertura. Eu não posso prometer estar aqui pelo resto da sua vida mas o que eu posso prometer, é que vou te amar pelo resto da minha!", disse ele.

O ator está longe das novelas desde que atuou em Um Lugar ao Sol, de 2021, na Globo.

Danton Mello fala sobre a distância física entre ele e as filhas

Recentemente, Danton Mello desabafou ao falar sobre a distância física entre ele e as filhas, já que vivem em países diferentes. "Sinto muita saudade, sofri muito no início. Porque até sair o visto permanente levou um tempo, até para eu autorizar. Pensei muito nelas, no que isso ia proporcionar. A gente cria filho para o mundo, né? Seria egoísmo da minha parte não deixar e pedir que elas ficassem aqui debaixo das minhas asas. Fiz bastante terapia, já fiz para algumas questões da minha vida, e essa foi uma delas", disse ele ao Gshow.

E ainda completou sobre o orgulho que sente das herdeiras. "Tenho o maior orgulho delas, da coragem de terem ido, de passarem uma temporada que acabou virando permanente, acho que só acrescentou na vida delas. Luisa e Alice estão se transformando em duas mulheres incríveis, com cabeça ótima, aberta e uma visão de culturas diferentes", afirmou.