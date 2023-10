Danilo Gentili opina sobre fotos de Simaria exibindo decote: ''Gigantesca''

Apresentador Danilo Gentili opina sobre cliques ousados de Simaria e cantora responde

O apresentador Danilo Gentili comentou as fotos compartilhadas pela cantora Simaria Mendes nos últimos dias em sua rede social. O comunicador do SBT então disfarçou ao tentar fala sobre o decote marcado da artista.

Nos registros, a irmã de Simone Mendes apareceu com looks ousados e deixando seu decote marcado em evidência. O funcionário de Silvio Santos então não perdeu a oportunidade de elogiar a musa e mostrar admiração.

"Nossa, mas que par enorme de prédios ali atrás. Você sabe onde é isso? Que bela cidade”, disse ele fazendo piada em uma foto. Simaria então respondeu o apresentador: “Danilo, é em Valência, cidade linda!”.

Em outro registro, Danilo Gentili disse o seguinte: "Desculpe, Simaria. Eu não pude deixar de reparar nessa gigantesca obra de arte. Eu adorei o quadro na parede, você sabe o nome do autor?”.

Vale lembrar que a cantora está solteira desde o fim de seu casamento com o espanhol Vicente Escrig, com quem tem dois filhos, Giovanna e Pawel. Simaria Mendes e o ex-marido anunciaram a separação em 2022. Formado em História pela Universidade de Valência, ele conheceu a cantora após um bate-papo na rede social Orkut . Na época, a artista estava iniciando como vocalista da banda Forró do Miúdo.

Tá rolando? Simaria se pronuncia sobre affair com Ailton Maranhão

A cantora Simaria Mendes interagiu com seus seguidores na companhia dos filhos, Giovanna e Pawel. Em seus stories, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas questões enviadas pelos fãs.

Em uma delas, a artista, ex-dupla de Simone Mendes, foi questionada sobre estar em um relacionamento com o empresário Ailton Maranhão. O milionário, que há 25 anos gerencia bares e restaurantes em Goiânia, foi apontado como o suposto affair da coleguinha.

Brincando estar brava e um pouco irritada, Simaria, que está solteira desde o fim do casamento com o pai de seus filhos, então se pronunciou sobre o romance com o empresário riquíssimo. "O meu chapa, eu não sei quem é não, esse rapaz, já arrumaram tanto noivo pra mim, é cada bofe lindo, meu deus, é cada bofe, é de estronda o Brasil, é o grito país. Me respeite como mulher, rapaz, onde é que vocês me viram agarrada com alguém?", disparou.