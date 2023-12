Daniela Mercury exalta 30 anos de O Canto da Cidade: 'Fez uma nordestina chegar no mundo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Daniela Mercury celebrou os 30 anos do emblemático disco O Canto da Cidade e também falou sobre os 40 anos de carreira

Eterna rainha do Axé, Daniela Mercury (58) tem muitos motivos para comemorar neste ano. A artista conta, em entrevista à CARAS Brasil, que em 2023 completa 40 anos de carreira como cantora e também alcança a marca de 30 anos do lançamento de O Canto da Cidade.

Daniela Mercury conta que seu emblemático disco ganhou, além do Brasil, a América Latina, em especial a Argentina. "Consegui ser uma artista das mais populares da história da discografia argentina cantando em português. O Canto da Cidade ganhou a América Latina, mas principalmente a Argentina."

"Foi o mesmo período que a Xuxa [Meneghel] teve um programa na Argentina, e a CARAS é argentina né? Estavámos celebrando o nascimento da revista argentina, que se tornava brasileira", acrescenta a artista baiana.

Ela ainda brinca que não completa apenas 40 anos da carreira, já que, se começar a contar o tempo trabalhado a partir de quando cantava em bares, já soma 45 anos de estrada musical. Para Daniela Mercury, é emocionante rever toda a trajetória e sua representatividade.

"É uma música que fez uma nordestina chegar no Brasil e no mundo. O meu trabalho era fazer com que o meu povo acreditasse em si mesmo. Não posso representar todo o povo brasileiro, mas eu me colocava sempre como uma pessoa nordestina brasileira, mulher, mãe."

Foto: Reprodução/CARAS

Ao fim da conversa, Daniela Mercury recebeu uma joia exclusiva em comemoração aos 30 anos da CARAS, feita especialmente para ela pela designer de joias Rosana Chinche. "Muito obrigada, estou muito lisonjeada. Que escândalo!", comemorou.

A artista foi um dos nomes que esteve presente no aniversário de 30 anos da CARAS Brasil, realizado em São Paulo no dia 2 de dezembro. Ao lado da esposa, a jornalista Malu Verçosa, a cantora subiu ao palco para realizar um show especial em comemoração à data marcante da revista.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE DANIELA MERCURY À CARAS BRASIL: