Daniela Mercury entrega emoção ao fazer show com o filho e fala sobre comparação: 'Talentoso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Daniela Mercury falou sobre a carreira de seu filho, Gabriel Mercury, na música

Daniela Mercury (58) fez um show chamado Oxente Acústico com Gabriel Mercury (38) nesta quinta-feira, 2. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora entregou a emoção de subir no palco do Sesc Bom Retiro, em São Paulo, ao lado do filho."Talentoso".

"Ele sempre foi muito talentoso, fez o primeiro álbum dele com 18, 19 anos, depois ficou trabalhando comigo, contribuindo muito para o meu trabalho... tanto como compositor, como arranjador e fazendo backing [vocal] também. E ele sempre teve uma voz linda e ficou fazendo mais produção artística e eu insistindo, e todo mundo insistindo... quase como aconteceu com a minha vida que os amigos insistiam muito para eu cantar, porque eu queria dançar, né?. Ele foi cantando cada dia melhor e fez agora um novo trabalho também de composições que eu fiquei muito impactada. Assim, vi a sofisticação, o crescimento dele que eu já achava o primeiro álbum muito interessante e muito denso, delicado".

Antes, o cantor era chamado de Gabriel Póvoas, mas decidiu assumir o sobrenome da mãe em outubro. Ele já chegou a competir no hipismo profissionalmente, mas a paixão pela música falou mais alto quando ele ainda estava na adolescência. Gabriel Mercury compôs a música Mãe, em homenagem à Daniela. Além do mais, seu álbum, Incompleto, conta com a participação da cantora.

Ela ainda falou sobre o trabalho do filho ser de músicas que não são dançantes, e sim mais calmas. "E aí eu disse: 'realmente o que você faz é algo que precisa ser apresentado num espetáculo preparado para apresentar essas canções', porque é um MPB mais delicado, não sei como dizer porque eu não gosto de ficar classificando, é simplesmente porque é mais calmo mesmo e eu tô acostumada a estar em palcos, ele canta comigo as músicas mais animadas. Então, é o momento de apresentar o trabalho do Gabriel, muitas pessoas já conheciam a voz dele", completou Daniela Mercury.