Gabriel Mercury celebra show ao lado da mãe e fala sobre influência: 'Impacto'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriel Mercury falou sobre sua carreira na música e como a mãe, Daniela Mercury, influenciou sua trajetória

Daniela e Gabriel Mercuryfizeram um show chamado Oxente Acústico, no Sesc Bom Retiro, em São Paulo, nesta quinta-feira, 2. Em entrevista à CARAS Brasil, o rapaz celebrou o espetáculo ao lado da mãe e falou sobre a influência dela em sua carreira musical. "Impacto", afirmou.

Gabriel Mercury antes era chamado de Gabriel Póvoas, mas decidiu assumir o sobrenome da mãe em outubro. O baiano de 38 anos já chegou a competir no hipismo profissionalmente, mas a paixão pela música falou mais alto quando ele ainda estava na adolescência. O artista compôs a música Mãe, em homenagem à Daniela. Além do mais, seu álbum, Incompleto, conta com a participação da cantora.

Os dois voltam ao Sesc Bom Retiro nesta sexta-feira, 3, para uma segunda apresentação. "Esse é um show extremamente especial mesmo. É um show que brinda muitos anos que a gente tem juntos. E a gente, nos bastidores, vem cantando... canta no palco algumas músicas e agora finalmente eu me firmando como cantor e chegando com esse show com ela, que a gente fez uma mescla, dentre as músicas já conhecidas dela, entre outras músicas já conhecidas e composições minhas, sobretudo composições com ela também, inéditas!", declarou o artista.

Ele ainda falou sobre a influência da mãe em sua carreira e na vida."O lado dela que é mais calmo. O lado MPB, que ela gravou muitas músicas, como 'Como vai você', 'De tanto amor', 'Sou você', 'Santa Helena'... diversas músicas que são mais calmas eu acho que isso me me influenciou. Na verdade eu acho que é muito difícil a gente mensurar o impacto que uma mãe tem em um filho. Uma mãe presente, uma mãe que sempre teve aqui comigo e influenciou sobretudo também com as com as referências, com as músicas que a gente ouvia em casa", completou Gabriel Mercury.