Daniela Mercury comemora posse da Academia Brasileira de Cultura: 'Experiência de vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Daniela Mercury falou que se sentiu lisonjeada com o convite para tomar posse da Academia Brasileira de Cultura

Daniela Mercury (58) será empossada na Academia Brasileira de Cultura (ABC). Em entrevista à CARAS Brasil, durante o show que realizou em São Paulo ao lado do filhoGabriel Mercury (38) nesta quinta-feira, 2, ela falou sobre o recebimento da nova responsabilidade e comemorou declarando que se sentiu honrada com o convite. "Experiência de vida", afirmou a cantora.

"Recebo junto com meus colegas que eu amo, admiro profundamente. Foi um dos motivos pelos quais eu fiquei ainda mais lisonjeada em receber essa responsabilidade, esse espaço de diálogo com a cultura, de aprofundamento de reflexões sobre como a gente pode reforçar a cultura brasileira. Eu passei esse tempo todo da pandemia trabalhando no Observatório de Direitos Humanos, no judiciário e cuidando para que a censura que estava acontecendo na Secretaria de Cultura acabasse, que a gente conseguisse afirmar a Constituição. Eu tenho um conhecimento, tô aí tentando colaborar de alguma forma... tudo que eu puder da minha experiência de vida com a gestão de cultura do Brasil", declarou.

A ministra Margareth Menezes também está entre os escolhidos para tomar posse na cerimônia que acontecerá em 14 de novembro. "Inclusive sempre tô conversando com Margareth que tá muito dedicada, nós estamos trocando ideias e acho que todos os artistas brasileiros com essa ideia de colaborar com ela", afirmou a cantora.

"Então eu senti de gratidão de felicidade, não caiu a ficha ainda, assim não tô entendendo muito, que foi uma coisa muito recente, então não consegui nem falar muito. É agradecimento e ao mesmo tempo comprometimento de que eu vou estar ali para discutir que são relevantes para todos nós, tanto para a gente fazer a música brasileira ficar mais forte no Brasil e no mundo, como pra abrir espaço pra todo tipo de linguagem", completou Daniela Mercury. Além das duas, também tomarão posse: Alcione, Conceição Evaristo, Antenor Neto, Cacique Juma Xipaia, Liniker, Glória Pires e José Luiz Ribeiro.