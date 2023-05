Daniela Escobar faz rara aparição com seu filho, André Matarazzo

Ele cresceu! Filho de Daniela Escobar e Jayme Monjardim, André Matarazzo já está com 24 anos e aparece em foto inédita com a mãe

A atriz Daniela Escobar (54) surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais nesta semana ao compartilhar uma foto inédita com seu filho único, o ator André Matarazzo (24), fruto do antigo relacionamento com o diretor Jayme Monjardim (66). Os dois apareceram abraçados e sorridentes em uma foto feita em um lindo dia ensolarado.

Vale lembrar que Daniela viveu um romance com Jayme entre 1995 e 2003. O filho deles já atuou na TV. Ele esteve no elenco da novela teen Malhação – Toda Forma de Amar, de 2020, na qual interpretou o personagem Marquinho, e também em Maysa – Quando Fala o Coração.

Daniela Escobar passou cerca de 17 anos vivendo nos Estados Unidos e voltou ao Brasil há poucos meses. De volta ao Rio de Janeiro, ela não descarta a possibilidade de voltar a atuar em novelas.

"Nunca abandonei minha carreira [como atriz] de jeito nenhum. Foi só uma questão geográfica. Eu sentia falta [de atuar], mas estava tão envolvida com tudo o que eu estava vivendo e aprendendo que não tinha muito tempo para isso. Hoje eu vejo que posso estar aqui e retomar a minha carreira de atriz sem o menor problema", disse ela ao Jornal O Globo em dezembro de 2022.

André Matarazzo tem três irmãos por parte de pai: Jayme Matarazzo (37), Maria Fernanda (39) e Maysa (12).

Filha caçula de Jayme Monjardim canta em novo vídeo

Nesta semana, a pequena Maysa, filha da cantora Tania Mara e do diretor Jayme Monjardim, deu um show de talento nas redes sociais. A menina soltou a voz em um vídeo ao cantar a música A Million Dreams, mostrando que herdou o talento da mãe e também da avó paterna, a cantora Maysa (1936-1977).

"Divido com vocês meu maior e melhor presente de dia das mães: Maysa cantando. Ainda tímida, mas me emocionando sempre. Obrigada filha por ser exatamente como é. Tenho muito orgulho de você! Te amo!!! “O talento vem da dedicação, mas o dom já é da própria natureza.” Filhos são a maior herança que Deus concede às nossas vidas", disse a mãe coruja. Por sua vez, Jayme Matarazzo elogiou a herdeira. "Que orgulho te amoooo filha, lindo você cantando. E tua avó está jogando as maiores bênçãos pra você", escreveu.