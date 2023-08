Daniela Albuquerque se solidariza com Larissa Manoela: ''Orações''

Apresentadora da RedeTV! Daniela Albuquerque se comove com Larissa Manoela e mostra apoio

A apresentadora Daniela Albuquerque, da RedeTV!, mostrou apoio a atriz Larissa Manoela nesta segunda-feira, 14. Após a repercussão da jovem no Fantástico, a colega de Sonia Abrão resgatou um clique que tirou ao lado da ex-global.

No registro, Larissa Manoela apareceu mais jovem, usando o visual de cabelos loiros. A esposa de Amilcare, um dos donos da RedeTV!, então escreveu um recado para a atriz e mostrou estar comovida com os acontecimentos envolvendo ela.

"Estará nas minhas orações hoje", escreveu Daniela Albuquerque ao marcar a ex-funcionária do SBT na publicação e colocando emojis de coração.

Durante o A Tarde É Sua desta segunda-feira, 14, Sonia Abrão deu sua opinião sobre as declarações de Larissa Manoela. A jornalista chegou a fazer acusações sobre a postura da garota. "Em alguns momentos, porque a nova gestão dela não quer que ela fique como a filha malvada, ingrata, ela precisava estar mais contida, em outros, ter momentos de emoção", afirmou.

Ainda nesta segunda-feira, 14, após a grande repercussão de sua entrevista no Fantástico, Larissa Manoela agradeceu o apoio do público. Os famosos também se identificaram com ela. Jojo Todynho foi uma que mostrou apoio e contou um pouco de seus problemas com a mãe biológica.

Larissa Manoela abre mão de parte do seu patrimônio milionário

A atriz Larissa Manoela participou do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 13, e falou sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Então, Larissa informou para a reportagem que abriu mão do seu patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais. Porém, ela contou que eles ainda não assinaram o distrato sobre as porcentagens em uma das empresas e ela não entende o motivo. Assim, a artista contou o motivo para ter deixado a fortuna para os pais.

“Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos”, disse ela, que ainda confirmou que não vai até a justiça para ter esse dinheiro de volta. “Não é a minha vontade. Eu tenho a plena consciênica de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, completou.

A artista ainda comentou sobre como se sente com o rompimento com os pais, já que perderam o contato nos últimos meses. “Esse momento em que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Essa ferida está cicatrizando. Eles jamais vão deixar de ser meus pais. O que eu posso dizer por mim é que eu tenho esperança de que, no futuro, a gente possa ter uma relação, que é delicada, mas é a nossa história”, contou.