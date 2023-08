Sonia Abrão faz grave insinuação sobre Larissa Manoela durante entrevista: "Houve momentos"

Sonia Abrão faz grave insinuação sobre a atriz que falou pela primeira vez ao 'Fantástico'; veja

A apresentadora Sonia Abrão fez um longo desabafo nesta segunda-feira, 14, sobre o depoimento de Larissa Manoela exibido ao Fantástico neste final de semana. Ela foi firme e acusou a global de ter usado suas habilidades como atriz.

"Em alguns momentos, porque a nova gestão dela não quer que ela fique como a filha malvada, ingrata, ela precisava estar mais contida, em outros, ter momentos de emoção", afirmou ela no A Tarde é Sua.

Foi então que ela disse que percebeu alguns momentos que mostrariam que ela forçou uma emoção usando técnicas de atuação. "Pra gente, que tem um olhar mais treinado, percebe coisas que vocês não conseguem perceber. Houve momentos em que a emoção era necessária e se não tivesse, apareceria mesmo assim porque ela tem recursos", declarou.

Sonia Abão então disse que a entrevista teve como objetivo "limpar" a imagem da atriz. "Era pra não pegar nela essa marca de “filha ingrata”, acusou ela que ainda pediu que os telespectadores não acreditem em tudo.

"Parte dessa história a gente nunca vai saber, mas claro que dá pra montar um quebra-cabeça. É importante discutir esse tipo de coisa, tá todo mundo analisando a informação, se colocando na situação, pensando em como agiria… isso é importante, é saudável mesmo", declarou.

Namorado escreve carta

O ator André Luiz Frambach, que é o noivo da atriz Larissa Manoela, se pronunciou sobre a polêmica envolvendo a noiva e os sogros, Silvana e Gilberto. Neste domingo, o programa Fantástico, da Globo, exibiu uma entrevista com a atriz sobre o momento turbulento em sua família, já que ela está em uma disputa com os pais envolvendo o patrimônio que construiu ao longo da carreira. Então, o noivo dela decidiu escrever uma carta nas redes sociais para defender a amada e também rebater os boatos de que estaria influenciando a artista.

Para começar, ele defendeu a amada. “Uma mulher jamais deveria ser subestimada, jamais deveriam atrelar suas escolhas como se fossem um jogo de manipulação ou como se fossem 'sexo frágil'. Principalmente se tratando de uma mulher forte, independente, inteligente, brilhante, dedicada, compenetrada e livre como deve ser e sempre será a Larissa. É muito fácil colocar a culpa de tudo na vítima, principalmente pela vítima ter um amor tão grande que por tanto tempo escolheu se calar por proteção e amor. Muito fácil atrelar as escolhas dela a outras pessoas e mais uma vez diminuir uma mulher gigante, como se sempre dependesse do outro para tomar decisões e como se o homem fosse superior a ela ao ponto de dominá-la. Esquecem que se antes foi dominada, foi porque confiava nos pais. Afinal como poderia imaginar? Então, a única coisa que peço é que de uma por todas respeitem as mulheres”, afirmou ele.