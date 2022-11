Daniel Radcliffe se pronuncia sobre falas preconceituosas de J.K. Rowling

Daniel Radcliffe, famoso por viver Harry Potter nos cinemas, falou abertamente sobre as polêmicas da autora dos livros que inspiraram os filmes

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 20h15

O ator Daniel Radcliffe (33) decidiu abrir o jogo e falar abertamente sobre J.K. Rowling, autora dos livros de Harry Potter, acusada inúmeras vezes de ter falas transfóbicas. O intérprete do jovem bruxo disse que nem todos da equipe pensavam igual e compartilham das mesmas crenças.

Depois que a estrela do filme de Harry Potter publicar uma carta aberta no qual afirmou “mulheres transgêneros são mulheres”, Daniel concedeu uma entrevista ao IndieWire. O ator disse o motivo de ter decidido falar publicamente contra a autora, após protagonizar diversos ataques.

"A razão pela qual senti que precisava muito dizer algo foi porque, particularmente desde que terminei "Potter", conheci tantas crianças e jovens queer e trans que tinham uma enorme identificação com Potter", disse Daniel.

"E então vendo eles machucados eu queria que soubessem que nem todos na franquia se sentiam assim. E isso foi muito importante", adicionou o ator mundialmente conhecido pelo papel do bruxo.

A carta do ator foi publicada no site The Trevor Project, organização sem fins lucrativos que atua nos esforços de prevenção do suicídio da comunidade LGBTQIA+. "Foi muito importante porque trabalhei com o Trevor Project por mais de 10 anos, então acho que não conseguiria me olhar no espelho se não tivesse dito nada. Mas não sou eu quem adivinha o que se passa na cabeça de outra pessoa", detalhou.

Intitulada “Mulheres transgêneros são mulheres”, Daniel Radcliffe deixou claro seu posicionamento referente aos comentários feitos por J.K Rowling. "Qualquer declaração ao contrário disso apaga a identidade e a dignidade das pessoas transgênero e vai contra todos os conselhos dados por associações profissionais de saúde, que têm muito mais experiência neste assunto", disse.

"Para todas as pessoas que agora sentem que sua experiência com os livros ['Harry Potter'] foi manchada ou diminuída, lamento profundamente a dor que esses comentários causaram a vocês. Eu realmente espero que você não perca inteiramente o que era valioso nessas histórias para você", acrescentou.

