Dani Calabresa conta que já foi expulsa de festa de Tiago Abravanel: "Tenho vergonha"

Dani Calabresa contou que o episódio aconteceu antes da fama, quando ela e Tiago Abravanel ainda não eram amigos

Dani Calabresa (41) e Tiago Abravanel (35) são amigos, mas no passado a humorista já foi expulsa de uma festa do ator. A comediante relembrou o episódio, que aconteceu antes dela ficar famosa.

No começo dos anos 2000 ela estava em cartaz com um musical e o neto de Silvio Santos (92) também estava no teatro, mas com outra peça.

Então, ele deu uma festa de aniversário e convidou uma amiga que trabalhava com a humorista, chamada Graça.

"Graça ficou com pena da caravana do barulho e falou: 'Posso levar uns amigos?'. Num Uno andavam sete ou oito pessoas", relembrou a apresentadora em entrevista ao podcast Põe na Roda Caxt.

"Chegamos na festa e a mulher ficou sem graça de falar 'não pode entrar'. Começamos a falar: 'Procura o nome'. E todo mundo entrou, corremos lá para dentro", contou.

A humorista falou que já estava dançando com o próprio ator quando chegou uma pessoa para expulsá-la da festa.

"Já estava lá quase fazendo a dança do maxixe com o Tiago porque eu queria muito ser amiga dele. Do nada, vem alguém e fala assim: 'Com licença, me desculpa, você não pode estar aqui'", completou.

Calabresa ainda brincou que hoje em dia se sente um pouco envergonhada de lembrar dessa história. "Hoje frequento a casa do Tiago Abravanel. Tenho vergonha de acessar isso".

Dani Calabresa revela desejo por maternidade e entrega motivo: "Sonho"

Dani Calabresa revelou que a vontade de ser mãe foi aflorada pela relação com seu cachorro. Em entrevista à CARAS Brasil, a humorista ainda explicou que fez o congelamento dos óvulos.

"Meu cachorro mudou minha vida! Eu amo tanto o Pingo e ele triplicou minha vontade de ser mãe. Eu tinha vontade de realizar esse sonho quando eu tivesse, feliz, apaixonada, com um parceiro legal que nem o Richard. O Pingo, que é um cachorro, aflorou muito mais isso em mim. Já congelei óvulos, então a gente já tem uma garantiazinha que uma hora vai rolar", declarou.