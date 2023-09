Dado Dolabella rebate rumores de crise com Wanessa: 'Adoram deixar advogado rico'

Dado Dolabella comentou boatos em entrevista à CARAS Brasil; Segundo o Portal Léo Dias, Wanessa teria expulsado ator de casa

Nesta quinta-feira, 28, o ator Dado Dolabella (43) rebateu os rumores de que o relacionamento com Wanessa (40) estaria em crise. "A minha advogada está sorrindo de orelha a orelha com essas mentiras. Esse povo adora deixar advogado e cliente rico", disse, em conversa com a CARAS Brasil.

Os boatos surgiram nesta quarta-feira, 27, quando o portal Léo Dias noticiou que o casal teria passado por uma briga. De acordo com a publicação, Wanessa teria expulsado Dado Dolabella de sua mansão , proibindo o ator e cantor de entrar no condomínio de luxo em que o imóvel fica localizado.

Apesar das notícias, Dolabella não deixa a positividade de lado. "Eu nunca pautei minha vida em crescer em cima dos outros, acho isso ridículo. Rezo muito para essas pessoas que criam mentiras, calúnias, difamações. E ao mesmo tempo eu agradeço."

"Quando tem amor, não tem erro. Isso vale para esses rumores, além do mais da onde que vieram. Essas pessoas são parasitas, que sobrevivem da vida dos outros, que não têm vida própria. Essas pessoas não constroem, só destroem. Na negatividade você tem mais engajamento, mais ibope."

Mais cedo, também nesta quinta-feira, Wanessa usou as redes sociais para desmentir os boatos de que teriam se separado. A cantora publicou uma foto deitada, em clima de romance, ao lado do namorado. "Meu ninho", escreveu no registro.

O casal reatou o namoro em 2022 após cerca de 20 anos separados. Os dois haviam se relacionado no início da vida adulta e seguiram caminhos diferentes, Dado Dolabella teve filhos e viveu outros relacionamentos. Já Wanessa se casou com um empresário, com quem teve dois filhos, João Francisco e José Marcus. Após a separação dela, os dois voltaram a se relacionar.

