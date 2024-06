Separados, Sandy e Lucas Lima trocam elogios em post sobre o filho

Lucas Lima celebra o aniversário do filho, Theo, com post especial e a cita a ex-mulher, Sandy, que responde com comentário

A cantora Sandy e o cantor Lucas Lima mostraram que seguem com uma boa relação após o fim do casamento. Nesta segunda-feira, 24, ele comemorou o aniversário de 10 anos do filho deles, Theo, com um post especial repleto de elogios para o herdeiro. Além disso, ele citou a ex-mulher.

“E obrigado Sandy por ser a melhor parceira de criação de filho que alguém poderia sonhar”, disse ele. Então, a cantora fez questão de responder com mais elogios para o ex-marido.

“E você, o melhor parceiro nesse nosso maior e mais importante projeto de todos! Obrigada, Lucas Lima!”, declarou.

Sandy e Lucas anunciaram a separação em setembro de 2023, após 15 anos de casamento e 24 anos de relacionamento. Juntos, eles tiveram um filho, Theo. Depois do término, os dois continuam convivendo em paz e são vistos nos mesmo lugares com frequência. Inclusive, eles também trocam comentários nas redes sociais sempre que fazem novos posts.

Recentemente, Lucas Lima rebateu os comentários de que a postura dele teria mudado após se separar de Sandy. "Olha como o sorriso tá diferente, mais aberto… que homem livre… sem as amarras da ex… finalmente se divertindo, mostrando quem ele realmente é, vivendo pela primeira vez… Só que em 2022, num casamento de amigos e com a então esposa dando risada e se divertindo junto. E não é como se esse vídeo fosse secreto. Eu postei nos stories na época. Mas na época não dava pra usar isso pra falar mal da Sandy", disse ele.

E completou: "É muito tóxico ser sommelier de sorrisos, querer me comparar comigo do passado sendo que nem me viu na época. E sempre pra bater na mulher, sempre culpando a mulher. Eu tô feliz, a Sandy tá feliz e nunca nos podamos. Muitíssimo pelo contrário. Sempre nos incentivamos e graças a ela eu sou uma pessoa melhor, um músico melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um filho melhor… E agora que se abram as portas dos conselhos daqueles que não sabem absolutamente nada de quem somos mas que têm certeza que possuem a cartilha de qual é a melhor maneira de vivermos nossas vidas".

Post de Lucas Lima com comentário de Sandy

