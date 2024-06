Gretchen revela motivo do silêncio após a morte do ex-marido, Chrystian

Gretchen explica a decisão de não fazer uma declaração publicamente após a morte do cantor Chrystian, com quem foi casada em 1981

A cantora Gretchen se pronunciou sobre a decisão de não fazer uma declaração publicamente sobre a morte do cantorChrystian, com quem foi casada no ano de 1981 em um breve relacionamento. Em entrevista ao Jornal Extra, ela contou que decidiu ficar em silêncio em respeito ao momento de luto da família dele.

“Este era o momento da esposa atual dele. Eu não ia ficar aparecendo, querendo mídia. Eu fiz o que tinha que fazer: lamentei em off, mandei meus pêsames, falei com os familiares”, disse ela, e ainda rebateu as cobranças quando algo envolve seu nome. “As pessoas aproveitam. Eu já me acostumei, posso aparecer de várias formas, mas com morte, não gosto. Não era o momento”.

Quando Chrystian faleceu na semana passada, a assessoria de imprensa de Gretchen emitiu um comunicado sobre a decisão dela de não se pronunciar naquele momento. "A assessoria de imprensa da cantora Gretchen comunica que a artista não se pronunciou e nem se pronunciará sobre a morte do cantor Crystian.Embora eles tivessem tido um BREVE relacionamento, o contato entre os dois não existia há mais de 40 anos. Sendo assim, ela diz que tem profundo respeito ao acontecimento e, principalmente, a viúva do cantor e ao seu marido. Gretchen deseja seus sinceros sentimentos e pêsames a viúva e aos filhos do cantor, e que Deus os conforte", contou.

O breve relacionamento de Gretchen e Chrystian

Chrystian e Gretchen se casaram no ano de 1981, quando ele estava com 25 anos e ela tinha 22 anos. Porém, o romance durou poucos meses. A separação aconteceu após ela descobrir que o marido tinha affair com as bailarinas chacretes, que trabalhavam no programa do Chacrinha.

A cantora falou sobre este episódio de sua vida no livro Gretchen - Uma Biografia Quase Autorizada. “Perguntei, bufando, e diretamente ao Chrystian, se era verdade que tinha dormido com as chacretes. Ele não só assumiu, como confirmou que ela não era sua primeira aventura extraconjugal. Ou seja, várias delas haviam passado pela cama em que dormíamos juntos”, escreveu.

Cerca de um ano depois, a cantora Gretchen se casou com o empresário Silva Neto, com quem teve Thammy Miranda.