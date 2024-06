Mulher envolvida no sequestro de Marcelinho Carioca é presa após seis meses

Seis meses após viver drama em sequestro, Marcelinho Carioca vê investigações atualizadas e uma das suspeitas do crime é presa

Em dezembro do ano passado, Marcelinho Carioca viveu momentos de horror ao ser sequestrado e mantido em cativeiro por um dia e meio. Agora, uma mulher suspeita de estar envolvida no sequestro do ex-jogador de futebol que se tornou um ícone na história do Corinthians foi presa após quase seis meses de investigação.

Segundo o Portal Léo Dias, Eliane Lopes, identificada como envolvida no sequestro, estava indiciada pelo crime desde o ano passado. No entanto, sua prisão ocorreu após o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) realizar uma operação contra um grupo que aplicava golpes em clientes bancários no Vale do Paraíba.

Conforme relatado pelo portal, a operação adentrou um condomínio de luxo e entrou na casa onde o grupo aplicava os golpes depois de uma denúncia anônima. Enquanto alguns indivíduos se renderam, outros fugiram pelos fundos da residência. Entre eles estava a mulher, que chegou a fraturar as costelas, mas acabou sendo presa.

Para quem não se lembra dos detalhes, Marcelinho Carioca foi sequestrado em 17 de dezembro enquanto deixava um show do cantor Thiaguinho em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. De acordo com informações do G1, o ex-jogador revelou que estava na porta da casa de uma amiga quando foi abordado pelos criminosos.

Marcelinho teria parado para entregar ingressos do show para a amiga, quando foi levado pelos suspeitos junto com a colega: "Chegaram três indivíduos e me abordaram, e aí tomei essa coronhada na minha cabeça e depois não vi mais nada. Entrei no carro, já colocaram o capuz e não vi mais nada", ele contou durante a coletiva de imprensa.

Após um dia e meio em um cativeiro, o ex-jogador de futebol foi resgatado pela polícia. Segundo a Divisão de Anti Sequestro, a investigação apontou que aproximadamente 10 pessoas participaram do sequestro do jogador, mas apenas sete se tornaram réus. Agora, a investigação continua para recolher mais provas contra os acusados.

Mulher sequestrada com Marcelinho Carioca revela a verdade sobre vídeo:

O sequestro do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca continua sendo investigado e os detalhes são revelados aos poucos. Agora, a mulher que foi sequestrada junto com ele, chamada Tais Alcântara de Oliveira, falou pela primeira vez sobre o que aconteceu e sobre o vídeo polêmico que eles gravaram durante o sequestro.

Em entrevista ao site G1, ela contou sobre o vídeo que eles foram obrigados a gravar no cativeiro, no qual diziam que teriam tido um caso e o sequestro teria sido armado pelo marido dela. Ela relatou que está separada do ex-marido e que é apenas amiga de Marcelinho e nunca teve nenhum relacionamento com ele; confira o relato.