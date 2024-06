Fiorella Mattheis surpreende ao celebrar conquista do marido: ‘Minha paixão’

Discreta sobre seu casamento, Fiorella Mattheis abre rara exceção para comemorar uma conquista pessoal do marido, herdeiro da Globo

Fiorella Mattheis costuma ser bastante discreta sobre sua vida pessoal, mas nesta segunda-feira, 24, a atriz, modelo e empresária decidiu abrir uma rara exceção para dividir um momento especial. Ela usou suas redes sociais para celebrar uma conquista pessoal de seu marido, Roberto Marinho Neto, conhecido como Robertinho, que é herdeiro da Globo.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Fiorella compartilhou uma foto em que seu marido aparece participando de um triathlon, um esporte que envolve um percurso intenso de natação, ciclismo e corrida, e que tomou as ruas do Rio de Janeiro no último domingo, 23. Na legenda, a modelo se derreteu pelo parceiro, que se destacou na competição.

“Meu orgulho, minha admiração, minha paixão, meu amor! Te amo, RMN”, Fiorella usou as iniciais do amado para se declarar. Na sequência, ela contou que essa não é a primeira vez que ele participa da corrida: “Meio Iron Man 70.2. pela sétima vez”, disse a artista, que está à espera de seu segundo filho com o herdeiro da vênus prateada.

Fiorella Mattheis celebra conquista do marido - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que Fiorella já alcançou o primeiro semestre da segunda gestação e inclusive, revelou o sexo e o nome do herdeiro em suas redes sociais, quando já estava com o barrigão crescido. Eles estão à espera de um menino, que se chamará José Roberto: "23 semanas do nosso José Roberto que chega no inverno desse ano", ela celebrou.

Juntos desde 2017, o casal oficializou a união em uma cerimônia secreta na Itália em 2021. Discretos sobre o relacionamento e sua vida pessoal, eles fazem raras aparições juntos e nunca mostraram o rostinho do primeiro herdeiro, Roberto Júnior, que nasceu em março de 2023, e ganhou uma festinha para comemorar seu primeiro ano de vida recentemente.

Fiorella Mattheis exibe presente que ganhou do marido:

No Dia dos Namorados, a empresária Fiorella Mattheis e seu marido, Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo, tiveram motivos de sobra para comemorar. Além de celebrarem a data, o casal também festejou o aniversário de três anos de casamento, e claro, a espera pela chegada de mais um filho, já que a artista está grávida pela segunda vez.

Através de suas redes sociais, Fiorella quebrou a habitual discrição sobre sua vida pessoal ao mostrar que recebeu um presentão do marido. Para celebrar a data especial, Roberto, também conhecido como Robertinho nos bastidores da emissora, enviou um buquê gigantesco de flores com rosas nas cores vermelho, amarelo, rosa claro e escuro; confira os cliques!