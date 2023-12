"Não via brilho nos olhos": Astrid Fontenelle conta como seu casamento ruiu

Astrid Fontenelle conta detalhes sobre o divórcio com empresário; segundo ela, falta de empolgação ao falar da adoção fez casamento ruir

Sempre discreta sobre sua vida pessoal, a apresentadora Astrid Fontenelle se pronunciou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com o empresário Marcelo Checon. Mais de dez anos após o fim do relacionamento, ela fez um relato sem filtros.

Segundo a artista, o relacionamento estava seguindo sem grandes emoções. Com o sonho de adotar uma criança como prioridade, ela via que o companheiro não sentia a mesma empolgação.

"A separação foi de merda porque foi da noite pro dia. Quer dizer, nunca é da noite pro dia. Estava tudo indo ali no arroz com feijão, aquele sexo já não era mais uma loucura e o fator determinante mesmo é que eu não via brilho nos olhos dele quando a gente falava de adoção", disse ela ao canal do ator e influenciador Theodoro Cochrane.

Segundo ela, não havia uma sintonia nesse projeto. "Ele estava participando (do processo de adoção), era parceiro, mas eu não via o brilho nos olhos [dele pela adoção], como eu via com ele combinando com o amigo de comprar um carro desses fenomenais, e ele já tinha três carros na garagem", diz.

Quando sentiu que a situação era incontornável, a artista decidiu romper. "Falei: 'Acho que você não tem que ir nesse caminhada comigo, porque é isso que eu quero, eu vou ter esse filho e você não tá nessa se você não quiser'. Aí ele responde: 'Mas como vou viver sem a sua amizade?' Aí eu falei: 'A minha amizade você vai ter para sempre, se a gente caminhar desse jeito que estou imaginando que vai caminhar a partir de agora", completou.

Astrid Fontenelle foi casada com Marcelo Checon entre 2001 e 2008. Hoje, ela é mãe de Gabriel Fontenelle, que foi adotado pela apresentadora logo após o fim de seu casamento.

Astrid deixou o 'Saia Justa'

Nesta quarta-feira, 29, Astrid Fontenelle anunciou que está de saída do programa “Saia Justa”. A apresentadora estava no comando da atração do canal GNT há 11 anos, e irá focar em novos projetos na televisão.

Astrid anunciou sua saída ao vivo no Saia Justa e se emocionou ao se despedir. “Chegou a minha hora de dizer tchau, até breve, adeus ao Saia Justa. Não é fácil fazer essa despedida. Estou tentando elaborar ela, me acalmar sobre ela há uns 15 dias, mais ou menos”, disse a apresentadora.