Após mais de uma década, Astrid Fontenelle se despede do “Saia Justa”

A apresentadora Astrid Fontenelle deixou o programa “Saia Justa” após 11 anos como âncora da atração do canal GNT

Nesta quarta-feira, 29, Astrid Fontenelle anunciou que está de saída do programa “Saia Justa”. A apresentadora estava no comando da atração do canal GNT há 11 anos, e irá focar em novos projetos na televisão.

Astrid anunciou sua saída ao vivo no Saia Justa e se emocionou ao se despedir. “Chegou a minha hora de dizer tchau, até breve, adeus ao Saia Justa. Não é fácil fazer essa despedida. Estou tentando elaborar ela, me acalmar sobre ela há uns 15 dias, mais ou menos”, disse a apresentadora.

O GNT já confirmou que Astrid irá voltar na grade com seu programa “Chegadas e Partidas”, gravado no aeroporto de Guarulhos. A nova temporada da atração irá vir ao GNT neste dia 30 e irá ao ar aos domingos no Fantástico, na TV Globo. O GNT ainda confirmou que Astrid terá um novo programa no ano que vem.

A apresentadora que fez sua carreira no canal MTV ainda agradeceu toda a produção do “Saia Justa”. “Se não fosse o teleprompter rodar na hora certa, não existiria a Astrid. Se não fosse a câmera estar no foco, não existiria a Astrid. Se não fosse todo mundo que está no switcher, os diretores que passaram por aqui, pelo ponto eletrônico, não existiria a Astrid. Porque com o ponto eletrônico, eu viro duas”, disse.

Quem também não fará mais parte do Saia Justa é a cantora Larissa Luz. A artista decidiu que focará em sua carreira musical, com o lançamento de um novo álbum e uma turnê. “Seguirei para ser mais cantora, mais atriz e apresentadora em outras pistas. Me senti honrada e amada. E tudo que posso dizer a vocês que estiveram comigo é muito obrigada”, disse ela se despedindo.

Além de integrar o documentário “Resistência Negra”, que será lançado no Globoplay, Larissa também estará no elenco do filme “Evidências do Amor”, que leva Fábio Porchat e Sandy como protagonistas e chega nos cinemas no ano que vem.

Mesmo tendo se despedido, Astrid e Larissa continuam no “Saia Justa” até 13 de dezembro, quando será exibido o último episódio ao vivo. Entre o final deste ano e começo do ano que vem, serão exibidos reprises. Gabriela Prioli e Bela Gil seguem compondo a atração em 2024.

Hoje as nossas queridas @astridfontenell e @larissaluzofc se despediram do Saia Justa. 😢 Elas vão se dedicar a outros projetos ano que vem, mas seguem no ar com a gente até o fim deste ano. pic.twitter.com/UxDzHeFeiW — Canal GNT (@canalgnt) November 30, 2023

Contratado!

Outra emissora que está mudando sua grade é o SBT. A emissora de Silvio Santos anunciou que contratou o influenciador Luccas Neto, que ganhará um programa infantil na grade da emissora. Detalhes dessa nova atração não foram revelados.

Luccas faz muito sucesso com o público infantil com projetos como “Aventureiros”, “Escola Fantástica”, “Príncipe Lu” e “Luccas e Gil”. ”Levar o conteúdo da Luccas Toon para TV aberta sempre foi um sonho e estamos muito ansiosos e animados para tudo que está por vir com essa parceria. Nossos vídeos já são acompanhados por milhões de crianças na internet, mas não são todas que possuem acesso para usufruir. Então, acreditamos que esse novo passo irá permitir que mais crianças assistam nossos conteúdos que possuem selo de qualidade, uma vez que são pensados e criados em colaboração com um time especializado de pedagogos, para atender cada faixa etária dos pequenos e auxiliar os pais na tarefa de educar”, informou.