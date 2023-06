Cunhada de Neymar ganha 100 mil seguidores e bomba na web: "Necessária"

Cunhada de Neymar ganha 100 mil seguidores em poucas horas; ela fez sucesso com desabafo

A nutricionista Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, está bombando nas redes sociais nesta sexta-feira, 30. É que ela ganhou mais de 120 mil seguidores em poucas horas logo após defender a irmã do deboche de Neymar Jr.

Após o longo texto publicado em seu perfil, ela tem ganhado apoio dos seguidores. Eles estão deixando muitas mensagens com elogios para a cunhada do craque, que resolveu pedir respeito à irmã após o comportamento do craque.

"Mulher, parabéns por defender sua irmã e colocar esse moleque no lugar dele!", declarou um. "Isso aí, defenda sua irmã mesmo. Sua irmã não merece um moleque do lado", disse outro. "Você foi necessária em escrever algo q ele precisava ver", disparou outro.

Mais cedo, Bianca Biancardi disse que Neymar precisa respeitar sua irmã. "Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas", continuou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Biancardi (@bibiancardi)

Desabafo forte rendeu elogios

Ela prosseguiu detonando Neymar e questionou a falta de valores da família do craque. "Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos 'cristãos', que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros 'querem o derrubar', enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz", disse a nutricionista.

"Ela é uma mulher muito bem-sucedida, que trabalha desde os 16 anos. Por fruto do trabalho dela (e não pelo dinheiro de ninguém), ela tem uma vida muito confortável e poderá criar a sua filha da melhor maneira possível. Ela realmente está nessa relação por amor, por querer que sua filha tenha a família unida e um pai presente, por querer que ele cuide e crie da filha que ele tanto quis fazer", escreveu.

Craque debocha de novas revelações

Mais uma suposta traição de Neymar Jr. foi revelada na rede social. Desta vez a modelo espanhola, Sephora Maria Noori, expôs algumas conversas que diz ter tido com o atleta. Os prints foram exibidos na página da Rainha Matos no Instagram.

Além de alegar ter recebido mensagens no Instagram, a influenciadora contou que bateu um papo com ele em um aplicativo, tendo até combinado de encontrá-lo.

Diante das exposições diárias de várias pessoas, Neymar Jr. até debochou em seu Twitter nesta sexta-feira, 30, dando risada da situação pela qual está passando desde que Fernanda Campos veio a público contar que o encontrou um dia antes do Dia dos Namorados.