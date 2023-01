Cristiano Ronaldo aproveita folga para dar passeio em família

Jogador português Cristiano Ronaldo curte dia ao lado de sua esposa Georgina Rodriguez e os filhos

O jogador português de futebol Cristiano Ronaldo (37) mostrou que está aproveitando sua segunda-feira, 16, para passear acompanhado de sua grande família. O recém-contratado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, fez uma postagem em suas redes sociais ao lado da esposa e dos filhos.

“Tempo de qualidade com meus amores”, escreveu o jogador de futebol e camisa 7 da Seleção Portuguesa, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. O jogador recentemente se tornou o futebolista mais bem pago do mundo, chegando a receber R$1 bilhão por ano no novo time.

Cristiano Ronaldo é pai de cinco filhos. De seu antigo relacionamento, ele é pai de Cristiano Ronaldo Jr. (12), que também já é jogador. Já com a modelo Georgina Rodriguez, ele tem os gêmeos Matteo e Eva (5), Alana Martina (2 anos e 11 meses) e a pequena Bella Esmeralda, de apenas 7 meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)



Cristiano Ronaldo desabafa sobre a morte de um dos filhos gêmeos

O jogador de futebol português Cristiano Ronaldo relembrou a morte de um dos filhos gêmeos há poucos meses. O bebê faleceu pouco após o nascimento. "Foi muito difícil entender porque isso aconteceu com a gente. Gio chegou em casa e as crianças começaram a perguntar: ‘cadê o outro bebê, cadê o outro bebê?’. Os outros [mais novos] no começo, ao redor da mesa, começaram a perguntar ‘Mãe, onde está o outro bebê?’ …e depois de uma semana, decidimos ser francos vamos ser honestos com as crianças, dissemos que Ángel, que é o nome dele, ele foi para o céu”, afirmou o atleta em entrevista ao apresentador britânico Piers Morgan, da TalkTV.

“As crianças entenderam, ainda hoje dizem ‘Papai, eu fiz isso por Ángel‘ e apontam para o céu. O que eu mais gosto porque ele faz parte da vida deles. Não vou mentir para meus filhos, digo a verdade, o que foi um processo difícil”, desabafou.