Cristiana Oliveira completa 59 anos e jovialidade choca web: 'Uma menina!'

Cristiana Oliveiracompletou 59 anos nesta quinta-feira, 15 , e tem muitos motivos para celebrar a chegada do novo ciclo. Em seu Instagram oficial, a atriz que deu vida à personagem Juma Marruá na primeira versão de Pantanal, em 1990, compartilhou uma montagem com algumas de suas fotos esbanjando jovialidade e chocou a web. "Uma menina", comentou um seguidor.

Transbordando gratidão, na legenda da publicação, a artista escreveu: "59 anos de vida. Olho pra trás e só agradeço. Obrigada , obrigada e obrigada", disse ela.

A jovialidade e beleza de Cristiana impressionou os fãs, que logo deixaram diversos elogios nos comentários."Parabéns maravilhosa!!! Que esse novo ciclo venha cheio de luz e felicidade", disse um. "Sua linda! Feliz novo ciclo. Te amo ", disparou outro. "Maravilhosa", elogiou mais um.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CRISTIANA OLIVEIRA:

BELÍSSIMA!

Recentemente, Cristiana Oliveira aproveitou o dia ensolarado para curtir uma praia no Rio de Janeiro e exibiu as imagens em seu Instagram. “Dia de mergulho no mar... Dia lindo”, escreveu na legenda.

Nos registros, a artista exibiu um corpaço escultural ao surgir usando um biquíni rosa em uma selfie tirada de cima para baixo.