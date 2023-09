Marido de Simone Mendes se pronuncia após três separações no mesmo dia: 'Em crise há 11 anos'

Casado com Simone Mendes, Kaká Diniz reagiu a especulações de crise na relação com cantora

Dia nacional do término? Marido de Simone Mendes, Kaká Diniz pegou carona nas notícias de separações dos famosos nesta segunda-feira (25) e se manifestou sobre os rumores de que o casamento com a cantora estaria em crise.

Na web, Kaká mostrou passeio de mãos dadas com Simone e debochou: "Mô, estamos em crise... de amor [risos]". Na sequência, o casal apareceu dando um beijo: "Tem 11 anos que o povo diz que eu estou em crise com Simone. 11 anos. Mas, a cada dia que passa, o negócio fica melhor ainda."

Kaká falou também sobre a possibilidade de renovar os votos com Simone pela quinta vez. "E digo mais: a gente já casou quantas vezes?", perguntou o empresário. "Quatro", respondeu a artista. "Vou casar mais dez!", afirmou ele.

"Ah, onde vai ser a próxima?", questionou a sertaneja, empolgada. "Vamos casar em Fortaleza?", acrescentou a mãe de Henry e Zaya. "Vamos. Vamos casar de novo na praia. Para o povo falar de novo da crise, mas crise de amor", encerrou o piloto de avião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Três términos no mesmo dia

Sandy e Lucas Lima anunciaram separação após 24 anos juntos em nota emocionante postada na rede social. Eles têm um filho de 9 anos, Theo, e relataram em um comunicado conjunto que a decisão não foi fácil, pedindo respeito ao momento que estão vivendo.

Gustavo Mioto e Ana Castela também não formam mais um casal. Três meses após oficializarem o romance, a relação chegou ao fim. "Eu vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela. Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida. Mas a gente sempre aprende muito", declarou o músico.

Já Paula Fernandes informou o término do relacionamento com o empresário Rony Cecconello. "Eu sigo a diante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim", afirmou.