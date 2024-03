Crise na relação? Entenda o que aconteceu entre pai de Neymar e namorada antes de surgirem em noitada

Neymar Pai chamou a atenção da web na última quinta-feira, 28, ao curtir noitada em navio com a namorada, Mariane Bernardi

Pai do jogador de futebol Neymar Jr, o empresário Neymar Pai chamou a atenção da web na última quinta-feira, 28, ao curtir noitada em navio com a namorada, Mariane Bernardi. Antes de surgirem juntos no evento, o casal passou por rumores de uma suposta crise na relação. Entenda o que aconteceu.

Em janeiro deste ano, Neymar Pai e a namorada deram o que falar entre os internautas após deixarem de se seguir nas redes sociais. De acordo com informações do Jornal Extra, Mariane Bernardi, que mantém o perfil restrito para novos seguidores no Instagram, teria feito um post enigmático na época.

"Imagine que uma cobra te picou e, ao invés de tentar se livrar do veneno, você resolve correr atrás da cobra para tentar descobrir porque ela faz isso e tenta convencê-la de que você não merecia aquilo enquanto o veneno age e te mata lentamente. Esse texto não é sobre cobras”, teria compartilhado a namorada de Neymar Pai , que conta com 45 mil seguidores no perfil privado.

No final de 2023, o casal passou o Natal em família. Ao lado dos filhos, Andrei e Lucca Bernardi, Mariane Bernardi curtiu a celebração com os herdeiros de Neymar Pai em uma festa organizada por Neymar Jr. Os dois estão junto desde meados de 2021, quando foram flagrados assistindo à final da Copa da França, mas só assumiram a relação publicamente no Carnaval de 2023.

Leia também: Monique Alfradique revela ter vivido relacionamento tóxico: 'Romper é muito difícil'