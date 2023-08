Contas não batem? Especialista revela quanto Larissa Manoela poderia faturar ao ano

Especialista revela quanto Larissa Manoela poderia faturar ao ano; atriz disse que tem um patrimônio de R$ 18 milhões, o que gerou dúvidas

Um detalhe na entrevista de Larissa Manoela ao Fantástico dividiu opiniões dos fãs. É que ela contou que abriu mão de seu patrimônio de R$ 18 milhões que vai ficar nas mãos dos pais. Só que esse valor não bateu com o que esperava os fãs.

Isso porque a artista é famosa há pelo menos uma década. Com contratos assinados com marcas dentro e fora do Brasil, trabalhos na TV, cinema e música e presença marcante em ações de publicidade, ela poderia ter acumulado um patrimônio muito maior, já que é uma das atrizes mais bem sucedidas da televisão.

De acordo com a empresária Fátima Pissara, que comanda uma das agências de maior sucesso no Brasil, os rendimentos anuais de uma artista podem ultrapassar com facilidade todo esse valor. Ao colunista Leo Dias, ela fez um levantamento dos ganhos padrões de uma famosa como Larissa Manoela.

Veja as contas:

Licenciamento e Roytalties: média de R$ 4 milhões a R$ 5 milhões por ano. Em 10 anos, R$ 50 milhões;

Publicidade: R$ 15 milhões por ano, ou seja, R$ 150 milhões em 10 anos;

Salário: R$ 100 mil por mês ou R$ 1,2 milhão por ano. Desta forma, seriam R$ 12 milhões em 10 anos;

Música: R$ 1 milhão por ano, com cinco anos, R$ 5 milhões.



Portanto, ela poderia ter ganhado até R$ 217 milhões em dez anos de trabalho, um valor consideravelmente menor do que o que foi revelado pela atriz. Ao Fantástico, ela disse que tem um patrimônio estimado em apenas R$ 18 milhões.

Empresário que foi 'olheiro' de Larissa Manoela se pronunciou

A atriz Larissa Manoela deu o que falar na internet nesta semana ao ser entrevista pelo Fantástico, da Globo, sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Tanto que o empresário que a descobriu ainda na infância, Marcelo Germano, decidiu se pronunciar sobre a polêmica. Ele saiu em defesa dos pais da atriz e revelou sua torcida para que os três voltem a fazer as paze s.

Para começar, ele mandou um recado para o pai da atriz. "Enquanto o Brasil todo provoca discórdia entre pais e filhos, estou aqui para parabenizar o Gilberto pelos dia dos pais. Esse cara fantástico que sempre esteve ao lado da filha em todos os momentos. Sabe Gilberto, tudo isso vai te deixar mais forte e logo essa filhota estará ao seu lado novamente sempre com esse sorriso e brilho nos olhos. E, aos desinformados que falam Marcelo Germano você não sabe de nada, minha resposta é simples: Eu sei de tudo pois eu descobri essa menina. Conheço toda a história dela e essa liberdade que ela almeja, ela sempre teve. Quanto a questão de gerenciar seus próprios recursos ela nunca gostou disso e se hoje despertou essa vontade que bom sinal que amadureceu", disse ele.