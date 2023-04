Conheça Nayara Vilela: Encontrada no Acre, cantora de 32 anos teve morte misteriosa

Nascida no Mato Grosso, a cantora Nayara Vilela foi encontrada morta no Acre um mês após seu casamento

A cantora Nayara Vilela virou assunto nesta quinta-feira, 27, após a notícia de que foi encontrada morta aos 32 anos ganhar repercussão. A artista, que morava em Rio Branco, no Acre, havia se casado há apenas um mês com Tarcísio Araújo e também deixou seu filho, Emanuel, de 8 anos. O caso está sendo investigado pela polícia do Acre.

Nayara foi encontrada morta no Acre na última segunda-feira, 24 . Nascida no Mato Grosso, a cantora se casou com seu empresário Tarcísio, conhecido também como Tarcísio do Som, há um mês e compartilhou os detalhes da cerimônia em suas redes sociais. "Obrigada, pai, por ter sido tão perfeito, obrigada por me abençoar tanto. Eu te amo, meu amor", escreveu na legenda da publicação.

A artista começou a cantar aos 8 anos e teve uma carreira dedicada à música gospel. Mais recentemente, ela passou a cantar piseiro e se mudou para o Acre, onde costumava fazer apresentações nos bares de Rio Branco. Nayara contava com mais de 77 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram.

Na rede social, ela costumava compartilhar momentos de sua vida pessoal, como viagens, selfies, registros na academia e momentos românticos ao lado do marido, Tarcísio. Além disso, ela também publicava cliques de sua vida profissional, como momentos importantes da carreira, lançamentos musicais e registros de apresentações.

Leia também:Cantora é encontrada morta um mês após casamento dos sonhos

Além da carreira como cantora, ela também trabalhava como empreendedora e comandava uma loja de roupas, chamada Nayara Vilela Store. O perfil conta com quase 4.000 seguidores e é repleto de fotos da artista exibindo os looks e combinações dos itens vendidos em seu negócio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nayara Vilela (@cantora_nayaravilela)

ENTENDA O CASO:

A notícia da morte de Nayara Vilela pegou os fãs de surpresa e deixou os moradores de Rio Branco, capital do Acre, incrédulos. O falecimento da cantora foi confirmado nesta quarta-feira, 26, e, segundo informações do portal G1, a polícia do estado está cuidando da investigação.

As informações iniciais da investigação apontam para a possibilidade da cantora ter tirado a própria vida, no entanto a Polícia Civil ainda estuda se o marido da artista teve algum envolvimento em sua morte. Nas redes sociais, um dos dançarinos de Nayara lamentou a morte.

"Eu não consegui ir no velório da Nayara, senti no meu coração que eu não ia ficar bem. Quero ter na minha mente as lembranças boas que tivemos juntos, tenho certeza que hoje ela descansa", desabafou o dançarino Henrique Menezes.