Conheça a mãe de Flávio Silvino: Diva Plácido cuida do ator desde o grave acidente

O ator Flávio Silvino (52) se tornou assunto nesta semana após ser clicado em uma rara aparição nesta quinta-feira, 24. Ele, que se tornou conhecido ao atuar em Vamp, sofreu um grave acidente nos anos 1990 e, desde então, tem ficado sob os cuidados de sua mãe, Diva Plácido.

A mãe do artista foi casada com o ator e humorista Paulo Silvino por 16 anos, entre 1967 e 1983. Apesar de Flávio Silvino ter mais dois irmãos , João Paulo Silvio, que estava com ele no dia do acidente, e Isabela Silvino, ele é o único filho de Diva.

Neste ano, Diva, aos 73 anos, revelou como tem sido a rotina do filho 30 anos após o acidente que sofreu. Na época, o artista, que também fez sucesso na trama da novela Laços de Família, ficou três meses em coma.

"Agora tem um home care, com técnicos de enfermagem que se revezam. Cuidei dele até onde pude, são 30 anos que ele está nessa. E precisei de ajuda. Mas eu dedico minha vida a ele", contou a mãe de Flávio Silvino, em meados de maio.

O ator sofreu o acidente em novembro de 1993, quando voltava de uma viagem de feriado com seu irmão, João Paulo, na época com 11 anos. Enquanto dirigia em direção a Rio Bonito, um furgão ultrapassado por um ônibus perdeu a direção e tombou sobre seu carro.

Flávio Silvino sofreu traumatiscmo craniano, contusão no tórax e uma fratura no braço, sendo levado em estado grave para a UTI da Clínica Santa Helena, em Cabo Frio, e ficou em coma por pouco mais de três meses. Seu irmão teve apenas ferimentos leves.

Ela ainda acrescenta a explicação para o filho fazer raras aparições. "No dia a dia, ele conversa muito com os enfermeiros, que são as pessoas que ficam com ele, além de mim. É que chega um ponto que some todo mundo", contou em entrevista ao site Quem.

