Quem é Flavio Silvino? Ator da Globo sofreu acidente no auge da carreira e ficou em coma

Hoje aos 52 anos, Flavio Silvino vive com sua mãe e conta com uma equipe para auxiliar seu tratamento

O ator Flavio Silvino (52) marcou a história da televisão brasileira ao emocionar o público em novelas como Vamp e Laços de Família, ambas da Globo. Em meados da década de 1990, o também cantor sofreu um grave acidente de carro, que o deixou em coma por mais de três meses e criou sequelas que permaneceram até hoje.

Filho do comediante Paulo Silvino (1939-2017), que fez humorísticos como Zorra Total, e de Diva Plácido, o ator Flavio Silvino ficou bastante conhecido ao interpretar o prepotente vampiro Matosão emVamp. Apenas um ano após o fim da novela da Globo, em 1993, o ator sofreu o acidente enquanto viajava no feriado de 2 de novembro.

Ele estava a caminho de Rio Bonito, um município do Rio de Janeiro, ao lado do irmão João Paulo, na época com 11 anos. Os dois faziam a viagem de carro, quando um furgão foi ultrapassado por um ônibus na rodovia BR-124, perdeu a direção e tombou sobre o carro do artista e uma moto que estava próxima.

O ator sofreu traumatismo craniano, contusão no tórax e fratura no braço, já seu irmão teve apenas ferimentos leves. Flavio foi levado em estado gravíssimo para a UTI da Clínica Santa Helena, em Cabo Frio, onde ficou em coma. No mesmo mês, ele foi transferido para a Clínica São Vicente, na Gávea, mas só voltou do coma em 13 de fevereiro de 1994, mais de três meses após o acidente.

Alguns anos após o acidente, na década de 2000, ele passou a integrar o elenco da novela Laços de Família. Na trama de Manoel Carlos, ele vivia Paulo Soriano, personagem filho de Miguel (Tony Ramos) que sofria um acidente de carro no qual a mãe faleceu e o deixou com sequelas neurológicas, tornando necessário um tratamento intensivo.

Além de Vamp e Laços de Família, o ator Flavio Silvino trabalhou na novela Deus Nos Acuda, que foi ao ar na Globo entre os anos de 1992 e 1993. Atualmente, o artista vive com sua mãe e segue recebendo cuidados. Segundo Diva, a rotina do artista é repleta de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

"Agora tem um home care, com técnicos de enfermagem que se revezam. Cuidei dele até onde pude, são 30 anos que ele está nessa. E precisei de ajuda. Mas eu dedico minha vida a ele", afirmou ela, em entrevista ao site Quem. Flavio Silvino também é ativo nas redes sociais, onde acumula mais de 140 mil seguidores.

