Aos 52 anos, Flávio Silvino é flagrado em momento raríssimo ao lado de cuidador

Flávio Silvino é flagrado em momento raríssimo ao lado de cuidador; ator tomou sol em praia no Rio

Vivendo ao lado da família, o ator Flavio Silvino foi flagrado aos 52 anos em um momento raríssimo na manhã desta quinta-feira, 24. Na companhia de seu cuidador, ele foi clicado em um passeio pela orla da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Após emocionar o público pelo trabalho na novela Laços de Família, exibida entre os anos de 2000 e 2001 nas telas da Globo, o ator Flavio Silvino segue recebendo cuidados de profissionais. Hoje, ele conta uma equipe em casa para cuidar de suas necessidades.

Nas fotos, ele surge em uma cadeira de rodas. O ator estava tomando sol. Quase trinta anos após o acidente grave que ele sofreu, a mãe do ator recentemente contou detalhes. "O Flavio está a mesma coisa. A rotina dele é fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional", disse Diva Plácido para a Quem.

Também para o veículo, a mãe do atoe disse que hoje precisa de ajuda. "Agora tem um home care, com técnicos de enfermagem que se revezam. Cuidei dele até onde pude, são 30 anos que ele está nessa. E precisei de ajuda. Mas eu dedico minha vida a ele", afirmou ela.

Ator foi ficando solitário

Diva ainda esclareceu que protege o filho, Flavio Silvino, de aparições na mídia e lamentou o fim da presença dos amigos."No dia a dia, ele conversa muito com os enfermeiros, que são as pessoas que ficam com ele, além de mim. É que chega um ponto que some todo mundo."

"A melhor amiga dele sumiu. No início, a gente sente. Mas depois a vida segue. Eu entendo. Eu tenho um outro filho, o João [webdesigner, de 40 anos] que mora há anos em Hamburgo, na Alemanha. Mas vem sempre nos visitar. Ele volta agora em maio", contou ela.